De RDT à Raúl de Tomás

14/11/2021

Le à 21:07 CET

L’une des anecdotes du match de ce dimanche entre l’Espagne et la Suède, valable pour se qualifier pour le Qatar Coupe du monde 2022, l’avant du RCD Espanyol Raúl de Tomás.

Le joueur bleu et blanc, qui a récidivé dans le onze de départ, comme contre la Grèce jeudi dernier, a changé le numéro et le nom sur le maillot de l’équipe espagnole. Si à Athènes il a joué avec le ‘6’, à Séville il le fait avec le ’11’, celui qui regarde le RCD Espanyol. Et si à Athènes il portait son acronyme traditionnel « RDT » sur son dos, à Séville il joue avec son nom et son prénom : Raún de Tomás.

Ce qui ne change pas, c’est la position de l’attaquant du RCD espagnol, à l’avant-garde, ce dimanche escorté par Dani Olmo et Pablo Sarabia. De Tomás, de même, a tendance à se balancer sur les ailes et à retarder sa position pour recevoir dans la zone large et faire face au cadre rival.

De Tomás a fait ses débuts en tant qu’international absolu contre la Grèce et Luis Enrique, qui a assuré qu’il le connaissait et qu’il aimait vraiment l’attitude qu’il avait à l’entraînement, l’a récompensé avec le deuxième titre consécutif et dans un match clé pour l’Espagne pour atteindre la Coupe du monde 2022.

Le joueur, qui est venu à l’appel du coach pour la blessure d’Ansu Fati, Il a récemment montré sa gratitude à Luis Enrique : « Je ne m’attendais pas à être titulaire, quand ils m’ont dit que j’étais sous le choc », a-t-il reconnu.