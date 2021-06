De récentes décisions de justice pourraient signifier une peine de prison pour les personnes qui filment la police ⋆ 10z viral

in

George Floyd, Eric Garner, Alton Sterling, Alexander Gonzales, Walter Scott. et d’innombrables autres ont tous une chose en commun : leurs derniers moments en vie ont été capturés sur des vidéos de téléphones portables alors que la police les tuait. Ces vidéos et d’autres comme celles-ci ont conduit à des accusations contre les personnes impliquées, certaines d’entre elles mettant des flics tueurs en prison pendant une longue période.

Non seulement ces vidéos ont conduit à des accusations contre des flics, mais elles ont montré au monde la réalité des nombreuses interactions policières et comment l’escalade de la force peut et entraînera la mort des personnes accusées de délits mineurs.

Filmer la police, comme l’a déclaré le Free Thought Project au fil des ans, est un outil majeur pour responsabiliser les flics violents et meurtriers. Cependant, quelques décisions de justice récentes ont fait craindre aux experts de la liberté d’expression que la personne qui filme le prochain Eric Garner ou George Floyd – ne se retrouve dans une cage pour cela.

Le dixième circuit a statué en mars que les policiers de Denver étaient à l’abri d’un procès alléguant qu’ils avaient détenu un homme et fouillé sa tablette après qu’il les ait enregistrés sur vidéo en train d’arrêter un suspect. La cour d’appel du quatrième district de Floride a conclu en mai dans une poursuite similaire que la police de Boynton Beach était justifiée lorsqu’elle a arrêté une mère enregistrant l’arrestation de son fils. Les deux décisions ont éludé la question de savoir si les citoyens ont le droit constitutionnel d’enregistrer la police en public, selon les experts, qui disent que les tribunaux ont généralement affirmé un tel droit. Mais les décisions, que plusieurs de ces experts ont qualifiées de « valeurs aberrantes », ajoutent encore à la confusion dans un domaine déjà peu clair de la loi, et certains avocats craignent qu’ils ne découragent les gens d’enregistrer les fautes policières ou encouragent les agents à essayer d’arrêter ceux qui « enregistrent ». ” Et cela pourrait entraver les récents efforts de réforme de la police, qui ont été largement propulsés par ces vidéos. L’une de ces affaires pourrait même aboutir devant la Cour suprême des États-Unis, selon les experts.

“Nous savons tous que le mouvement Black Lives Matter et le mouvement pour financer la police ne seraient pas loin de ce qu’ils sont aujourd’hui sans téléphones portables et autres enregistrements d’interactions avec la police”, a déclaré Emerson Sykes, un avocat du personnel du discours de l’ACLU, Projet de confidentialité et de technologie.

« Où existe-t-il des preuves d’inconduite », a-t-il ajouté, « qui doit être protégée ».

Les experts qualifient les cas susmentionnés de « valeurs aberrantes » car ils vont à l’encontre de la majorité des décisions de justice qui affirment le droit d’un citoyen d’enregistrer la police.

Comme l’a rapporté TFTP, il a été clairement établi à plusieurs reprises que tous les Américains ont le droit d’enregistrer la police. Pour un officier ou des officiers de justice, rester volontairement ignorant de ce précédent est au mieux un manquement au devoir, et au pire, une privation illégale de droits. Néanmoins, cela arrive tout le temps.

Sans la vidéo citoyenne, le pays serait toujours dans l’ignorance de la nature de la violence policière au pays de la liberté et grâce à ces cas aberrants, nous pourrions éventuellement revenir à cette obscurité.

“Sans enregistrements de la police, on ne peut pas imaginer que nous aurions autant de progrès dans le mouvement pour l’égalité raciale que nous en avons actuellement”, a déclaré Sykes, selon la loi 360.

Mais ces progrès pourraient être compromis par des décisions comme celles du dixième circuit et de la Floride. Il est déjà “très difficile” de tenir la police responsable d’inconduite, en particulier lorsqu’il s’agit de la “ligne floue” entre l’enregistrement de la police et l’interférence avec elle, a déclaré Sykes. Et ces deux tribunaux viennent peut-être de rendre cette ligne plus floue, selon les experts.

“Chaque fois que nous n’établissons pas de règles claires pour la police et le public, cela dissuadera le public d’exercer ses droits constitutionnels parce qu’il ne sait pas ce qui est protégé et ce qui ne l’est pas”, Scott Skinner-Thompson, un universitaire du professeur de la faculté de droit du Colorado a déclaré à Law 360.

Ces récentes décisions de justice, bien qu’aberrantes, mettent en évidence la tendance de l’État à se protéger de la transparence. En plus de ces deux affaires judiciaires, l’État de l’Oklahoma propose un projet de loi qui pourrait avoir un effet similaire : filmer les flics, aller en prison.

