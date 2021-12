De reine à ‘Reine’ – AS.com

le Amalie Arena de Tampa (Floride) vous avez beaucoup de lumières ce week-end. Le Youtuber Jake Paul dispute son cinquième combat en tant que professionnel (4-0, 3 KO) contre l’ancien champion UFC Tyron Woodley (0-1). Paul allait affronter le premier vrai boxeur de sa carrière, mais Tommy Fury (le frère de Tyson Fury) a pris un congé pour blessure de deux semaines. Woodley, qui gagne bien plus que ses combats à l’UFC, a accepté sans hésiter. Il est le seul à avoir mené le YouTuber aux cartes (en août) et le morbide, c’est le morbide. Le procès éclipse tout. Il le fait avec d’autres cartes du week-end et aussi avec son undercard. Loin des débuts de l’ex-NBA Deron Williams, il y a un combat plus qu’intéressant du grand protégé des frères Paul, Amanda Serrano (41-1-1, 30 KO).

La Portoricaine, 33 ans et championne de sept pesos, s’entraîne avec des créateurs de contenu et a signé avec son promoteur. De plus, Paul a alloué un demi-million de dollars de son dernier sac pour devenir le mieux payé de tous les temps. À présent, lui donnera un nouveau sac surélevé à la recherche du grand combat que veut Serrano. Attendez Katie Taylor, mais elle a d’abord un combat très dur. L’Espagnole Miriam Gutiérrez (14-1, 5 KO et 38 ans) ne visite pas les Etats-Unis. Son seul objectif est de gâcher la fête portoricaine et de se présenter à nouveau pour affronter Taylor. C’est son objectif et Amanda le sait. « L’ignorer serait insensé. Je suis parmi les meilleurs livre pour livre pour les solides performances que j’ai réalisées. Je ne peux pas penser à l’avenir quand j’ai un grand adversaire devant moi« , a déclaré celui de Porto Rico dans le précédent.

De toute évidence, il a étudié la « Reine » et sait qu’il aura un net désavantage. C’est la première fois depuis 2014 que Serrano combat en poids légerMais si vous voulez défier Taylor, vous devez d’abord vous acclimater. Evidemment, l’avantage y est pour Miriam, qui va monter sur le ring plus grosse. « On va chercher un combat physique et notre punch, qui est plus grand« , admet dans ‘KO a la Carrera’ Jero García, entraîneur des Espagnols. Ses options passent par là. Gutiérrez a annoncé qu’il prenait du poids après avoir perdu contre Taylor, mais » les opportunités sont ce qu’elles sont. « L’idée était que, mais nous ne pouvions pas laisser passer ce combat et Miriam souffre, mais elle peut parfaitement donner du poids (Il était presque 100 grammes plus bas sur la balance). Quoi qu’il arrive, il a combattu deux des plus grands de l’histoire. Chez les hommes, ce serait comme combattre Canelo et Mayweather », ajoute Garcia.

La commande pour les Espagnols est difficile. La vitesse et la qualité d’Amanda Serrano sont excellentes, mais l’adjointe au maire de Torrejón de Ardoz (Madrid) sait que ses options sont compliquées, mais réelles. « Je veux les plus grands défis et je suis prêt pour tout ce qui se présente à moi« , a déclaré Miriam avec assurance lors de la conférence de presse précédente. Il n’y aura pas de titre en jeu, mais ce n’est pas nécessaire quand on risque de se mettre contre les meilleurs. La » reine » s’est retrouvée sans trône avant le monarque Taylor, maintenant elle veut donner un coup à la table devant la propriétaire de tant de couronnes et montrer qu’elle peut être une championne.