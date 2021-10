De retour à la charge, Juan Carlos Salgado réapparaît dans Lienzo Charro De Pachuca

Le double champion du monde Juan Carlos Salgado se prépare à revenir aux chordés, ce qu’il fera le samedi 23 octobre prochain au Lienzo Charro de Pachuca, Hidalgo au sein de la grande affiche offerte par le promoteur Box Master, dirigé par l’homme d’affaires Cristian Islas locaux.

Juan Carlos Salgado, un boxeur de Mexico qui est devenu célèbre après avoir remporté le titre mondial WBA des super poids plume, en éliminant l’invincible Jorge « Niño de Oro » Linares au même premier tour ; Et qui a eu un second règne également dans la division 58 976 kilogrammes (130 livres), il s’apprête à reprendre sa carrière professionnelle, face à Ulises Banda, dans un combat convenu de six épisodes à un poids de 72 000 kilogrammes.

Avec tous les esprits aux cieux, l’ancien champion du monde WBA et IBF des super poids plume, s’est déclaré prêt pour son retour à ensogados, ce qu’il fera en partageant l’affiche avec son jeune frère Kevin Salgado, qui cherchera à reprendre le super championnat des poids welters de la Fecarbox, une organisation affiliée au World Boxing Council (WBC, pour son acronyme en anglais), face à un adversaire compliqué tel que Ricardo Bañuelos du Mexique, dans lequel ce sera le combat principal de la soirée.

« Je suis fier d’être de retour en action en partageant la scène avec mon frère Kevin », a commenté avec enthousiasme le boxeur expérimenté de la capitale.

« CHACALA » VALVERDE PORTE LE TITRE DU MONDE

De son côté, l’ancienne prétendante au championnat du monde, Estrella « Chacala » Valverde ne renonce pas à son intention de conquérir une couronne mondiale, elle verra l’action face à un adversaire à définir, quatre épisodes au poids coq.

Dans un autre match de gants roses, Alexia Dueñas et Alondras De la Cruz se battront quatre rounds à 60 000 kilogrammes.

José García et Luis Ángel Suárez rencontreront quatre épisodes en 72 000 kilogrammes.

Diego Montalvo et Jesús Flores se battront dans un duel de super-mouches en quatre rounds.

PROMESSE PACHUCA

La grande promesse de la boxe Hidalgo, Cristian Islas Roldan de Pachuca affrontera Eduardo Sánchez Sánchez, quatre tours au poids plume.

ÉTOILES DE MAGUEY BLANC

Les futures stars de la ville Hidalgo de Maguey Blanco, Diego García et Saúl Godinez feront ressortir la race pour leur peuple lorsqu’ils entreront en action, García affrontera Alberto Chávez, quatre tours en super fly; tandis que Godinez affrontera Antonio de Jesús González Pacheco, quatre tours en poids léger.

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

Lors d’un événement spécial, le fils de l’ancien champion du monde WBA des super poids coq, Enrique « Zurdo de Oro » Sánchez, le petit Osmar Sánchez (8 ans), disputera trois rounds, de deux minutes de combat pour un de repos avec Fernando Méndez, dans un poids de 27 000 kilogrammes.

Dans un autre combat amateur, la promesse du maguey blanc, Jorge « Chemita » García (12 ans) affrontera Luis Hernández, trois rounds dans un poids de 40 kilogrammes.