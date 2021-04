De retour à l’antenne, “ The Talk ” compte avec la sortie de Sharon Osbourne ⋆ .

“The Talk” est revenu à l’air lundi après-midi avec les co-animateurs Sheryl Underwood, Elaine Welteroth, Amanda Kloots et Carrie Ann Inaba s’engageant avec un expert de la diversité et de l’inclusion après le récent licenciement de la panéliste de longue date Sharon Osbourne.

Donald E. Grant, qui se concentre également sur l’équité et la justice, a servi de modérateur pendant que les femmes ont discuté de l’épisode notoire du 10 mars où Osbourne a tourné en rond tout en discutant du racisme, provoquant une pause prolongée pendant que CBS enquêtait.

«Il est difficile de revenir à ce jour parce que je ressens simplement le traumatisme», a déclaré Underwood à Grant après avoir déclaré qu’elle avait voulu être un exemple pour les gens. Elle a dit qu’elle ne voulait pas passer pour le stéréotype de la «femme noire en colère» et a expliqué qu’elle avait commencé à se déchirer en parlant à Osbourne parce qu’elle devait retenir ses sentiments forts.

Welteroth a déclaré que les téléspectateurs ce jour-là avaient vu une scène familière se dérouler à la télévision: deux femmes «marchant sur la corde raide que les femmes noires marchent toute la journée sur leur lieu de travail». Elle a déploré que la conversation ait «déraillé» en un manque de respect alors qu’elle et Underwood essayaient si dur de garder les choses respectueuses.

Welteroth voulait également rendre une chose très claire: elle et Underwood, a-t-elle dit, ne faisaient en aucun cas partie d’un «complot» visant à attaquer Osbourne. Les articles de presse suggérant que ce scénario était «absolument, catégoriquement faux». (Osbourne avait suggéré dans une interview «ET» qu’elle avait été mise en place par des dirigeants du réseau.)

“Même si votre voix tremble et même si vous n’avez pas les mots parfaits”, a déclaré Welteroth, “il est important que vous trouviez votre voix et que vous défendiez votre intégrité et ce en quoi vous croyez.”

Underwood voulait déclarer officiellement que même si elle avait reçu des SMS d’Osbourne, elle n’y avait pas répondu car elle ne savait pas comment elle était censée se comporter lors d’une enquête interne. Osbourne considérait ces textes comme des excuses et ne comprenait pas pourquoi Underwood ne lui avait pas répondu.

«Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je ne savais pas si vous étiez censé communiquer ou non. … Je n’ai pas parlé à Sharon, je n’ai pas reçu d’appel téléphonique d’elle », a déclaré Underwood, ajoutant que si son amie venait vers elle et la saluait chaleureusement, elle le rendrait.

«Quand vous êtes ami avec quelqu’un, vous restez ami», dit-elle.

Kloots a déclaré que lorsque la «conversation difficile» est survenue, elle est passée en mode médiateur-thérapeute. «J’essaie d’entendre les points de vue de tout le monde», dit-elle.

“Nous ne voulons pas tous être licenciés”, a déclaré Inaba, qui avait été malade avec une maladie auto-immune lors du récent drame et la faisait revenir à l’émission lundi.

«Tous ceux qui ont un cerveau ont un préjugé», a expliqué Grant plus tard dans la série. Il a dit que nous devons reconnaître ces pensées, les posséder et trouver comment désapprendre «ce que le monde nous a appris».

Avant l’épisode de lundi, Underwood a partagé un message des coulisses, notant que les co-animateurs n’étaient pas dans le studio ensemble depuis la semaine de deux épisodes litigieux qui comportaient des conversations sur la race. Osbourne, le dernier membre restant du premier panel de l’émission en 2010, s’est séparé de «The Talk» alors qu’il était en pause.

L’animatrice Sheryl Underwood partage un message des coulisses alors que «The Talk» revient aujourd’hui. Veuillez vous joindre à nous pour une heure très importante où nous discuterons ouvertement de ce qui s’est passé et de la manière dont nous espérons aller de l’avant. pic.twitter.com/ltq0a3iI51 – The Talk (@TheTalkCBS) 12 avril 2021

«Nous devons traiter les événements de ce jour-là et ce qui s’est passé depuis, afin que nous puissions arriver à la guérison», a déclaré Underwood lundi, faisant référence à l’épisode du 10 mars. «Au cours de la prochaine heure, nous discuterons honnêtement de ce qui s’est passé et explorerons certains de nos sentiments. Et nous vous montrerons également comment chacun peut devenir plus à l’aise pour discuter de questions importantes et avoir des conversations difficiles. À la fin de l’heure, nous voulons que chacun se sente responsabilisé et prêt à aller de l’avant.

«The Talk» s’est effondré début mars, un jour après qu’Osbourne ait défendu Piers Morgan pour ne pas croire aux déclarations de l’ancienne Meghan Markle dans l’interview qu’elle a eue avec le prince Harry et Oprah Winfrey. Underwood a demandé à Osbourne ce qu’elle avait à dire à ceux qui disaient que l’ancien juge «America’s Got Talent» couvrait un raciste. Osbourne a déclaré que ni elle ni Morgan n’étaient racistes, et la conversation a évolué.

«Je sens même que je suis sur le point d’être mis dans la chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens pensent être raciste, donc cela fait de moi un raciste», a déclaré Osbourne à propos de Morgan le 10 mars. Elle a laissé tomber un F- bombe dirigée contre son amie alors que le spectacle allait à la pause publicitaire, puis a demandé à Underwood de «l’éduquer» sur ce que Morgan avait dit qui était raciste. Osbourne a également dit à Underwood de ne pas pleurer pendant leur échange, disant que si quelqu’un devait pleurer, ce devrait être elle-même.

Osbourne s’est excusée publiquement via les médias sociaux le 11 mars, affirmant qu’elle avait «paniqué, se sentait aveugle». Underwood, quant à lui, avait adopté une attitude de «pardon d’abord». Pourtant, il y avait un désaccord la semaine dernière sur le point de savoir si Osbourne avait contacté personnellement Underwood pour lui dire qu’elle était désolée.

«Les événements de l’émission du 10 mars ont bouleversé toutes les personnes impliquées, y compris le public qui regarde à la maison», a déclaré CBS dans un communiqué le 26 mars. 10 épisode ne correspondait pas à nos valeurs pour un milieu de travail respectueux. »

Le réseau a déclaré qu’au cours de son enquête, il n’avait trouvé aucune preuve que les dirigeants avaient mis en place Osbourne.

CBS a ensuite nié avoir payé 10 millions de dollars à Osbourne dans le cadre de son départ.

