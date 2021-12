De retour dans la chambre noire : la première photographie voit le jour

Fondé en 2015 par le couple d’artistes Arpan Mukherjee et Shreya Mukherjee, Studio Goppo est aujourd’hui une destination de prédilection pour les passionnés de photographie désireux de suivre les étapes suivies par les premiers praticiens il y a près de deux siècles.

Au milieu d’un septembre étouffant il y a cinq ans à Santiniketan, au Bengale occidental, Krishanu Chatterjee était un étudiant solitaire dans un studio au nom curieux, apprenant des méthodes de photographie remontant au 19e siècle. Artiste basé à Bengaluru, Chatterjee se souvient avoir rencontré le Studio Goppo en recherchant les premières pratiques photographiques sur Internet. « J’ai écrit au studio pour demander immédiatement de l’aide pour m’inscrire en tant qu’étudiant », se souvient Chatterjee. « Il n’y avait pas d’atelier pour les étudiants à ce moment-là, mais j’ai insisté pour un atelier individuel et j’ai été accepté. Je suis allé à Santiniketan, j’ai assisté à l’atelier et je suis rentré à Bengaluru avec la promesse que je ferais une chambre noire à la maison et que je pratiquerais la photographie précoce », ajoute-t-il.

Fondé en 2015 par le couple d’artistes Arpan Mukherjee et Shreya Mukherjee, Studio Goppo est aujourd’hui une destination de prédilection pour les passionnés de photographie désireux de suivre les étapes suivies par les premiers praticiens il y a près de deux siècles. Goppo, un mot bengali qui signifie « petites histoires », symbolise la philosophie de ses fondateurs consistant à rassembler les gens autour d’idées dans le monde de la photographie. Dans un monde défini par la technologie numérique aujourd’hui, la passion d’Arpan et Shreya pour la photographie traditionnelle offre beaucoup d’inspiration pour les personnes qui sont prêtes à travailler dur pour un sentiment d’épanouissement et d’esthétique.

Photographie alternative

« Nous étions préoccupés par le langage de la photographie plutôt que par les visuels », explique Arpan, qui enseigne la gravure à l’Université Visva-Bharati, Santiniketan. « C’est pourquoi nous nous sommes penchés sur les anciennes méthodes de photographie. Nous oublions qu’il existe d’immenses connaissances créées par les scientifiques et les alchimistes-photographes du XIXe siècle », ajoute Shreya, membre de la faculté invitée du Collège d’art et de design de l’Université Burdwan. « Nous ne sommes pas partisans du numérique ou de l’analogique. Nous ne voulons pas être limités à une seule chose », ajoute-t-elle.

Le Studio Goppo, un bâtiment de fer et de verre à deux étages à côté de la maison du couple à Santiniketan, travaille à la création d’une archive de connaissances traditionnelles et d’une bibliothèque où les chercheurs, les artistes et les passionnés de photographie peuvent travailler. Plusieurs jours, le couple est parti à la recherche d’anciens studios de photographie, engageant des conversations avec des praticiens chevronnés, enregistrant leurs connaissances et même collectant du matériel comme des négatifs et des photographies. « Ce sont les connaissances (de praticiens chevronnés très expérimentés) qui meurent en premier », explique Arpan.

Au Studio Goppo, où des ateliers sur les premières pratiques de la photographie sont organisés chaque année, les participants découvrent comment les méthodes analogiques faites à la main pour faire des photographies laissent leur impact sur les images. Au début, la photographie était liée à la chimie et à l’art. « C’était une époque où la photographie était comme la peinture », explique Shreya, dont la recherche doctorale portait sur l’histoire de la photographie en Inde, ajoutant : « Vous créez une photographie avec des surfaces faites à la main. Ce n’était pas un objet fabriqué en usine.

Depuis son lancement il y a six ans, Studio Goppo a accueilli plus de 100 étudiants de toute l’Inde et du Bangladesh, du Danemark, du Royaume-Uni, de Suède et de Roumanie. « Les studios de photographie alternative en termes de pratiques contemporaines sont rares dans le monde », explique Arpan. « Il y a des artistes qui travaillent dans des studios de photographie alternative en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Chine et au Japon. Dans le reste du monde, c’est toujours vide », ajoute Arpan, qui se tourne vers un avenir dans lequel plusieurs de ces studios coexistent et échangent connaissances et étudiants. « Les étudiants qui viennent ici pour apprendre ne se limitent pas aux artistes et aux photographes. Il y a aussi des cinéastes, des médecins, des enseignants et des dirigeants d’entreprise », dit-il, ajoutant : « Vous faites une photographie à partir de zéro. Cela donne une autre sorte de joie.

Documenter les connaissances

En Inde, la connaissance documentée des premières pratiques photographiques remonte aux années 1840. « Nous avons découvert qu’il y avait des photographes en Inde qui pratiquaient en 1839 peu de temps après l’invention de la photographie », explique Shreya à propos des connaissances apportées au pays depuis l’Europe à l’époque coloniale. «Ce fut un transfert facile de connaissances de l’Angleterre vers l’Inde. L’arrivée de l’ère numérique en Inde dans les années 90 a lentement effacé l’espace de la photographie analogique », ajoute-t-elle.

Au studio, les élèves apprennent les premiers procédés de photographie, y compris la fabrication de négatifs et la gravure. Une fois qu’un négatif est développé en utilisant une méthode traditionnelle, la photographie peut être imprimée sur n’importe quel support comme l’albumine ou l’impression au sel. L’artiste basée à Delhi Sukanya Ghosh, qui a assisté à un atelier de cinq jours sur la méthode au collodion humide au Studio Goppo en novembre 2019, se souvient de la complexité du processus. « C’est un processus compliqué », explique Ghosh, qui trouve l’imperfection de la première méthode comme faisant partie de la beauté de la photographie. « Mon travail porte entièrement sur les imperfections, les erreurs et les flous », dit-elle, ajoutant : « Vous devez apprendre à utiliser les produits chimiques. J’aime ces processus qui sont plus picturaux, la façon dont vous traitez la plaque, traitez les produits chimiques.

Chatterjee, qui a passé 10 jours dans un tutoriel pour un seul étudiant au Studio Goppo en 2016, a appris la méthode de l’ambrotype, comment faire des plaques humides positives et négatives, et même des impressions au sel. « Je me sentais sursaturé par le monde de la photographie commerciale et je voulais comprendre l’histoire de la photographie. C’est ainsi que je suis entré dans le monde de la photographie alternative », dit-il. Après son retour de Santiniketan, il a construit une petite chambre noire comme promis chez lui et a d’abord essayé la méthode du cyanotype et a commencé à travailler sur des procédés d’impression à la plaque humide et au sel. « L’essentiel est de ralentir. L’ensemble du processus est méditatif. C’est le besoin de l’heure », dit Chatterjee.

Faizal Khan est indépendant

