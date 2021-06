De retour en Pologne avec Lewandowski

18/06/2021 à 22:24 CEST

Le Polonais Robert Lewandowski n’est pas le même que le Bayern Munich. Dans une certaine mesure logique car la puissance de l’équipe d’Europe centrale n’est pas la même que celle du géant bavarois, mais il est frappant de constater qu’ils sont incapables de faire la différence avec leur pays. Le propre ‘Lewa’ l’a admis avant le rendez-vous européen, a une épine clouée et au vu de sa performance dans la première partie contre la Slovaquie, il n’a pas encore pu l’enlever.

Dans leur pays, ils sont inquiets et espèrent que leur grande figure émergera contre l’Espagne, car une autre défaite les laisserait pratiquement éliminés. L’entraîneur, Paulo Sousa, est sorti hier au passage des critiques des médias locaux et a jeté un « flip » sur son mitrailleur. “Vous vous concentrez sur les aspects individuels, sur ce que le joueur fait avec le ballon, mais il a fait beaucoup plus de choses. Il a travaillé plus dur que d’habitude étant donné que nous étions avec dix joueurs & rdquor;, a-t-il assuré.

Épine clouée

Ce qui est certain, c’est que c’est son quatrième grand rendez-vous au niveau de l’équipe nationale et dans les trois précédents, il n’a pas montré son extraordinaire pouvoir de réalisation. Il a marqué un but à l’Euro 2012 – contre la Grèce, mais la Pologne était KO en championnat – et un autre en 2016, précisément lors de la défaite en quarts de finale aux tirs au but contre le champion du Portugal. Mais significatif était son pauvre rôle dans la Coupe du Monde en Russie. Il a été laissé en blanc et la Pologne a été éliminée lors du premier échange.

Des chiffres qui contrastent avec son efficacité, ici oui, dans les phases qualificatives et amicales. Mais attention, on ne peut pas faire confiance à l’Espagne. Le ‘Golden Boot’ peut refaire surface à tout moment et faire un naufrage.