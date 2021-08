De retour en URSS : l’histoire derrière la chanson des Beatles

Il existe des bandes de Les Beatles à Rishikesh en chantant une chanson sur la régénération spirituelle dans le style de Les garçons de la plage: une performance stylistiquement à des milliers de kilomètres de la version démo d’Esher de “Back In The USSR”. La chanson se transforme en une chanson « Happy Birthday Mike Love », en l’honneur du chanteur des Beach Boys, qui étudiait la méditation transcendantale avec eux à l’ashram indien de Maharishi Mahesh Yogi.

Rishikesh était toujours susceptible d’inspirer la créativité. Dans un contexte où le puissant Gange cède la place aux contreforts verdoyants de l’Himalaya, c’était une enclave de sérénité, un endroit où des artistes tels que les Beatles pourraient laisser leur travail déborder d’eux, libre de la les chaînes du monde moderne.

« Vous devriez parler des filles de toute la Russie »

L’amour a rappelé Paul Mccartney sortant de sa hutte à l’ashram un matin : « J’étais assis à la table du petit-déjeuner et McCartney est descendu avec sa guitare acoustique et il jouait « Back In The USSR », et je lui ai dit que ce que vous devriez faire est de parler sur les filles partout en Russie, en Ukraine et en Géorgie. Il était très créatif pour ne pas avoir besoin d’aide pour les paroles de ma part, mais je lui ai donné l’idée de cette petite section… Je pense que c’était léger et humoristique de leur part de faire une interprétation des Beach Boys.

Les paroles finales de McCartney parlent en effet de filles des différentes parties de l’URSS (“Eh bien, les filles ukrainiennes m’assomment vraiment / Elles laissent l’ouest derrière / Et les filles de Moscou me font chanter et crier / Que la Géorgie est toujours dans mon esprit”) juste comme le fait “California Girls” des Beach Boys pour les États-Unis (“Eh bien, les filles de la côte est sont branchées/j’aime vraiment ces styles qu’elles portent/Et les filles du Sud avec leur façon de parler/Elles m’assomment quand je suis là-bas »).

“Back In The USSR” reflétait également le désir des Beatles de redevenir un groupe de rock’n’roll après les expériences complexes en studio des années précédentes. “Chuck Berry a fait une fois une chanson intitulée « Back In The USA », qui est très américaine, très Chuck Berry », a déclaré McCartney à Radio Luxemburg en novembre 1968. « Alors celle-ci parle… d’un espion qui est en Amérique depuis longtemps, savoir? Et il est très américain. Mais il retourne en URSS, vous savez, et il dit en quelque sorte : « Laisse ça à demain, chérie, pour débrancher le téléphone », et tout ça. »

Bien que la conception de la chanson ait pu être relativement simple, sa livraison était moins facile. Comme beaucoup de « L’album blanc » chansons écrites en Inde, le groupe avait enregistré une démo de « Back In The USSR » à George Harrison‘s Esher bungalow, Kinfauns, en mai 1968, peu de temps après son retour en Angleterre. Mais au moment où ils ont commencé à enregistrer la chanson à Abbey Road, c’était la mi-août, et les tensions montaient. Ringo se sentait mécontent de la façon dont les choses se passaient. “Je sentais que je ne jouais pas bien, et je sentais aussi que les trois autres étaient vraiment heureux et que j’étais un outsider”, a-t-il déclaré plus tard. Au cours de la session de “Back In The USSR”, le batteur a décidé que c’était assez, et est sorti, passant quelques semaines sur le yacht de Peter Sellers en Méditerranée avant de retourner au bercail après que les autres l’aient rassuré sur sa valeur. au groupe.

Une livraison rock’n’roll torride

Dans l’intervalle, McCartney a repris les fonctions de percussions et, avec John et George, le groupe a terminé “Back In The USSR” en seulement deux jours (22 et 23 août 1968), ajoutant les effets sonores d’un avion de ligne Viscount à ce qui était un mur étonnamment lourd de tambours lancinants, de guitares déchiquetées, de basses entraînantes, de martèlements piano et une prestation rock’n’roll torride. Puis, avec un clin d’œil à cette inspiration précoce, comme l’a dit Paul, “Nous avons ajouté des harmonies de style Beach Boys.” Et avec cela, l’un des doubles albums les plus célèbres de l’histoire de la pop a eu sa chanson d’ouverture à bascule.

Parlant de la chanson dans le magazine Playboy en 1984, McCartney a déclaré: «C’était aussi des mains sur l’eau, dont je suis toujours conscient. Parce qu’ils nous aiment là-bas, même si les patrons du Kremlin ne le peuvent pas. Les enfants le font. Et cela pour moi est très important pour l’avenir de la course.

“Back In The USSR” deviendrait naturellement un favori particulier des fans derrière le rideau de fer, qui écoutaient subrepticement des copies de bobines. Lorsque Paul a finalement pu jouer la chanson en direct sur la Place Rouge, en 2003, la pure joie écrite sur les visages des fans a montré à quel point les choses étaient allées loin depuis qu’elle a été écrite, au plus profond des jours les plus glacials de la guerre froide. La ligne “Les filles de Moscou me font chanter et crier” a reçu la plus grande acclamation de la nuit.

Achetez ou diffusez la réédition du 50e anniversaire de « White Album » des Beatles.