De retour et prêt à entrer dans l’histoire, le Portoricain Oscar Collazo

Caguas, PORTO RICO – L’espoir invaincu et prometteur Oscar ‘El Pupolo’ Collazo est de retour et prêt à montrer pourquoi il est considéré comme la promesse de la boxe portoricaine. Son retour prévu sur le ring aura lieu le vendredi 3 décembre au centre commercial Los Andes de Panama City lors d’un événement organisé par Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment avec Golden Boy Promotions en association avec la société panaméenne G & V Entertainment du promoteur Diego Victoria. « El Pupolo » avec un record parfait de 3 victoires avec 2 KO affrontera le grand et dangereux Équatorien ; Pedro Villegas (13-1, 4KOs) dans un combat de 10 rounds dans la division mouche légère (105 livres) pour le championnat vacant de la World Boxing Organization Latino.

« Oscar Collazo est de retour, et prêt à entrer dans l’histoire le 3 décembre au Panama, il a un grand défi devant Pedro Villegas dont nous savons tous qu’il verra le talent qu’Oscar possède », a commenté le promoteur et vice-président de Miguel Cotto Promotions ; Hector Soto.

« Collazo est un talent particulier, avec une grande expérience pour atteindre de grands objectifs en boxe. On sait que le 3 décembre il se fera sentir et il sera à un pas d’atteindre son coup au Championnat du monde », a ajouté Héctor Soto.

Prêt pour le défi ‘El Pupillo’ Oscar Collazo

« Tout d’abord, reconnaissant à Dieu pour cette opportunité que nous attendions, à ma famille qui me soutient toujours, et très reconnaissant à Miguel Cotto Promotions, & H2 Entertainment et Golden Boy Promotions pour cette opportunité, à mon équipe pour toujours. Travailler jour après jour et sans jamais s’arrêter au temps de la pandémie, cette opportunité de combattre au Panama, la terre où de grands champions tels que Roberto « Manos de Piedra » Duran et d’autres sont sortis, est un privilège, nous allons en profiter opportunité dont je profite puisque nous savons de quoi nous sommes capables et où nous voulons aller, nous serons grands dans ce sport et c’est à cause de cette opportunité qu’il commence », a commenté ‘El Pupillo’.

« Je suis très reconnaissant à Francisco ‘Paco’ Valcarcel et à toute l’Organisation mondiale de boxe pour l’approbation de pouvoir se battre pour le titre latin de leur organisation, je sais qu’en remportant ce titre, il me classe dans le top 10 mondial et un pas de plus de la lutte pour le titre mondial, que voulons-nous accomplir », a déclaré Oscar.

Nous sommes prêts pour ce grand défi, j’espère que M. Pedro Villegas arrive dans les meilleures conditions pour offrir un grand spectacle au beau peuple du Panama, je sais que M. Villega a beaucoup d’expérience et a déjà combattu pour la WBA et la WBO titres ce qui signifie que c’est un grand défi pour moi mais nous sommes prêts à affronter le meilleur de mon poids 105lbs; nous travaillons donc consciencieusement et je ne vais pas rater cette belle opportunité », a commenté ‘El Pupillo’.

«Nous sommes très heureux de cette belle opportunité de voir le meilleur espoir de Porto Rico disputer le championnat latin WBO avec seulement 3 combats professionnels. Oscar est l’avenir de la boxe à Porto Rico et le vendredi 3 décembre, il entrera dans l’histoire au Panama », a commenté le Dr Enrique ‘Kike’ Negrón, co-gérant d’Oscar Collazo avec l’équipe de direction De Leon du vétéran manager et entraîneur. des champions Juan ‘Toño’ De León.

« El Pupolo » envoie un message à Porto Rico

« Porto Rico, je compte sur votre soutien, chaque fois que je lève notre drapeau, cela me remplit de bonheur, donc le 3 décembre, je le hisserai très haut et je sais que je serai à un pas de mon opportunité de titre mondial pour entrer dans l’histoire. en étant couronné champion avec moins de 10 combats et en faisant le bonheur de mon peuple de Villalba et de tout Porto Rico », a déclaré Collazo

Oscar ‘El Pupillo’ Collazo contre. Pedro Villegas est présenté par Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment en association avec Golden Boy Promotions.