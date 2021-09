De retour rajeuni après avoir suivi un cours Vipassana de 10 jours, tweete Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal avait suivi un cours de méditation Vipassana de 10 jours à Igatpuri du Maharashtra en 2017 et à Dharamkot dans l’Himachal Pradesh en 2016.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, qui était à Jaipur pour suivre un cours Vipassana de 10 jours, est rentré aujourd’hui à Delhi. S’adressant à la plate-forme de microblogging Twitter, Kejriwal a partagé l’information. « De retour rajeuni après avoir suivi un cours Vipassana de 10 jours », a déclaré Kejriwal. Il atteint Jaipur le 29 août.

Kejriwal a passé 10 jours au centre à suivre un cours de méditation. Pendant le cours, il n’a eu accès aux journaux, à la télévision ou à aucune autre plate-forme médiatique et n’a été autorisé à assister à aucune émission politique.

Ce n’est pas la première fois que Kejriwal suit le cours Vipassana. Il avait suivi un cours de méditation Vipassana de 10 jours à Igatpuri du Maharashtra en 2017 et Dharamkot dans l’Himachal Pradesh en 2016.

C’était son troisième voyage à Vipassana en tant que Delhi CM. Kejriwal avait, dans le passé, pris du temps malgré son emploi du temps politique chargé pour suivre le cours Vipassana afin de se ressourcer et de se rajeunir.

Pour les non avertis, Vipassana est une technique de méditation et est enseignée lors de cours résidentiels de dix jours au cours desquels les participants apprennent les bases de la méthode et pratiquent suffisamment au centre. Selon le site officiel, “Il a été enseigné en Inde il y a plus de 2500 ans comme un remède universel aux maux universels, c’est-à-dire un Art de Vivre”. Le site Web dit que Vipassana est un moyen de se transformer par l’auto-observation.

