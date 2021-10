De retour sur la bonne voie: Vistara commence à servir des repas végétariens chauds sur les vols intérieurs alors que la situation de Covid s’améliore

La compagnie aérienne a ajouté qu’elle continuerait d’adapter ses services en fonction des préférences des consommateurs ainsi que des précautions et directives COVID-19.

Vistara : Le transporteur indien Vistara a annoncé jeudi qu’il introduisait de nouveaux repas à bord dans les cabines de ses vols intérieurs. En dehors de cela, les repas végétariens chauds reprennent également pour les passagers de la classe économique sur les vols Vistara opérant en Inde à partir de jeudi même. Les directives relatives au service des repas sur les vols intérieurs n’ont été rien de moins qu’un tour de montagnes russes depuis que la pandémie a frappé l’Inde en mars 2020. Après que les vols intérieurs ont été autorisés à reprendre leurs activités en mai de l’année dernière après le premier verrouillage du coronavirus, tous les repas en vol avaient été interdit conformément aux directives afin d’empêcher les passagers de retirer leurs masques pendant les vols intérieurs de courte durée. Puis, en août 2020, le gouvernement a révisé les directives pour permettre le service de repas et de boissons préemballés aux passagers.

En avril 2021, lorsque la grave deuxième vague de la pandémie a frappé, le Centre a imposé des directives interdisant aux compagnies aériennes de fournir des repas en vol sur les compagnies aériennes nationales d’une durée de moins de deux heures, à la lumière de l’augmentation des cas.

Maintenant, cependant, enfin, les repas chauds ont repris.

Vistara a déclaré avoir reçu des commentaires des consommateurs selon lesquels les voyageurs étaient plus confiants quant à la consommation de repas pendant leur voyage, c’est pourquoi ils ont décidé de reprendre les repas végétariens chauds à bord de leurs vols intérieurs. En dehors de cela, de nouvelles options de repas ont été introduites pour les cabines Business et Premium Economy, ont indiqué les compagnies aériennes dans un communiqué.

Vistara a déclaré que le menu en vol serait actualisé tous les trois jours et comprendrait des options pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et des collations, comme Masala Uttappam, Idli Sambar, Medu Vada, etc. pour le petit-déjeuner, et des options comme le Biryani aux légumes avec Dal Makhani et Jeera Pulao avec Chana Masala pour le déjeuner et le dîner. Les collations auront des options comme Masala Pao avec Bhaji et Légumes à l’ail chaud avec nouilles.

La compagnie aérienne a ajouté qu’elle continuerait d’adapter ses services en fonction des préférences des consommateurs ainsi que des précautions et directives COVID-19.

