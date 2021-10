De Ring à Alexa, quel plan de sécurité Amazon est fait pour vous ?

Amazon fabrique une gamme incroyable d’appareils intelligents pour la maison, des meilleurs systèmes de sécurité intelligents aux meilleurs haut-parleurs intelligents, mais saviez-vous que beaucoup d’entre eux peuvent mieux aider à protéger votre maison ? Les plans de sécurité Amazon incluent Alexa Guard Plus, Ring Protect Pro et Virtual Security Guard, mais lequel est le bon pour vous ? Nous les décomposons tous et vous aidons à choisir celui qui convient le mieux à votre maison.

Alexa Garde Plus

Source : Jeramy Johnson / Android Central

Alexa Guard Plus est le moins cher de tous les plans de sécurité d’Amazon, et il utilise l’intelligence collective de vos appareils connectés pour obtenir un meilleur sentiment de sécurité. Amazon maintient une liste d’appareils compatibles, qui comprend vos haut-parleurs Echo, vos appareils Ring et même quelques surprises comme des arbres de Noël alimentés par Alexa et des prises intelligentes.

Amazon prévient qu’Alexa Guard Plus n’est pas destiné à remplacer un système de sécurité domestique approprié, mais peut être utilisé pour vous aider à vous sentir plus en sécurité dans votre maison.

Le niveau de base Alexa Guard est disponible gratuitement pour tous les comptes Amazon. Alexa Guard Plus est un service amélioré qui vous coûtera 4,99 $ par mois ou 49 $ par an. Amazon propose parfois un essai gratuit d’un mois pour les nouveaux abonnés, et choisir de payer pour l’année entière à l’avance vous donne essentiellement deux mois gratuits de service.

Les abonnés Ring Protect Plus peuvent obtenir Alexa Guard Plus en associant leurs comptes Ring et Amazon. Ensuite, ouvrez l’application Alexa, appuyez sur Paramètres, puis sur Garde, et suivez les instructions à l’écran pour activer Alexa Guard Plus.

Vous pouvez vous abonner en disant “Alexa, essayez Guard Plus” sur n’importe lequel de vos appareils Echo. Voici ce que vous obtenez lorsque vous vous abonnez.

Une ligne d’assistance d’urgence 24h/24 et 7j/7

Tous les haut-parleurs alimentés par Alexa connectés à votre compte Amazon peuvent être utilisés pour appeler le personnel de répartition d’urgence en disant simplement « Alexa, appelez à l’aide ». C’est similaire à appeler le 911 sur votre téléphone, mais avec l’énorme avantage supplémentaire de ne pas avoir à trouver votre téléphone d’abord.

Alertes sonores d’urgence

Les appareils alimentés par Alexa avec des microphones, tels qu’un Echo Dot ou un Echo Show, peuvent être activés pendant que vous êtes loin de chez vous pour écouter les sons d’activité. Le niveau gratuit Alexa Guard peut détecter le son d’un avertisseur de fumée ou de monoxyde de carbone, ainsi que le bruit du bris de verre. Alexa Guard Plus peut détecter ces mêmes sons, ainsi que les sons d’activité dans votre maison. Les sons d’activité incluent des choses comme des pas ou des portes qui s’ouvrent et se ferment.

Si l’une de ces activités se produit, vous recevrez une notification sur votre téléphone vous permettant d’écouter le son, ainsi que de déclencher une alarme via chacun de vos haut-parleurs alimentés par Alexa. Vous pouvez également appeler les services d’urgence si l’un de ces sons est entendu directement depuis l’application Alexa sur votre smartphone.

Dissuader les visiteurs indésirables

Si vous avez des caméras ou d’autres appareils de détection de mouvement à l’extérieur de votre maison, Alexa Guard et Alexa Guard Plus peuvent allumer et éteindre automatiquement les lumières intelligentes lorsqu’un mouvement est détecté. Alexa Guard Plus augmente la mise en laissant Alexa jouer le son d’un chien qui aboie ou faire retentir une sirène à partir de l’un de vos haut-parleurs alimentés par Alexa lorsqu’un mouvement est détecté. Ces actions peuvent aider à faire fuir un éventuel intrus.

Une paire d’oreilles supplémentaire

Alexa Garde Plus

Gardez un œil sur votre maison pendant votre absence

Alexa Guard Plus peut entendre le bruit d’un bris de verre ou de pas dans une maison vide, vous alertant que quelque chose ne va pas.

Anneau de protection

Source : Nick Sutrich / Android Central

Si vous avez des appareils Ring dans votre maison, qu’il s’agisse de caméras Ring ou d’alarme Ring, un plan Ring Protect ajoutera plus de fonctionnalités à vos appareils existants. Aucun des appareils de Ring ne nécessite un abonnement pour fonctionner, mais vous constaterez que le faire vous-même peut être pénible. Les caméras de Ring ne stockent aucune vidéo localement, donc, sans plan, il n’y a aucun enregistrement vidéo historique d’aucune sorte.

Ring Protect Basic

Ring Protect Basic est le plan Ring Protect le moins cher, conçu pour les maisons qui n’utilisent qu’une seule caméra Ring, qu’il s’agisse d’une sonnette vidéo ou d’une autre caméra Ring. Ring Protect Basic coûte 3 $ par mois ou 30 $ par an, vous offrant une remise si vous payez pour une année complète à la fois.

Ring Protect Basic ajoutera une fonctionnalité d’enregistrement vidéo à une seule caméra Ring et stockera toutes ces vidéos dans le cloud jusqu’à 60 jours. En plus d’enregistrer et de stocker des événements de mouvement, vous aurez également accès à des fonctionnalités telles que les alertes de personne, les notifications enrichies et la capture d’instantanés.

Ring Protect Plus

Si vous possédez plusieurs appareils photo Ring, ou plusieurs d’entre eux, Ring Protect Plus est fait pour vous. À 10 $ par mois ou 100 $ par an, Ring Protect Plus ajoutera un enregistrement et un stockage cloud de 60 jours à toutes vos caméras Ring. Il activera également les mêmes fonctionnalités d’alertes de personne, de notifications enrichies et de capture d’instantanés que Ring Protect Basic.

En plus de couvrir tous vos appareils photo, Ring Protect Plus étend la garantie de tous les appareils photo et vous offre une remise de 10 % sur tout produit acheté sur Ring.com.

Ring Protect Pro

Si vous avez des caméras Ring et Ring Alarm, Ring Protect Pro est fait pour vous. Ring Protect Pro coûte 20 $ par mois ou 200 $ par an et ajoute le même enregistrement de caméra, le même stockage dans le cloud et les nouvelles fonctionnalités de Ring Protect Plus pour toutes vos caméras Ring.

Avec Ring Protect Pro, vous pourrez choisir d’ajouter une surveillance professionnelle à votre kit Ring Alarm. Étant donné que les règles varient d’un État à l’autre, un ensemble de coûts supplémentaires peut être inclus dans le processus d’inscription, et certains États exigent des frais de permis et des frais de fausse alarme. Les services de surveillance professionnels couvriront le cambriolage, le SOS, la panique et l’alarme silencieuse. Votre Ring Alarm peut également avoir une sauvegarde d’alarme cellulaire en cas de panne de votre connexion Internet à domicile.

En plus de cela, Ring Protect Pro ajoute eero Secure et 24/7 Backup Internet à votre Ring Alarm Pro. L’Internet de secours peut être utilisé comme connexion Internet de secours pour l’ensemble de votre maison, mais sachez que seuls 3 Go de données sont inclus gratuitement avec le forfait. Donc, si vous avez besoin de données supplémentaires, c’est 3 $ par Go supplémentaire.

Couvrez votre maison

Forfaits Ring Protect

Stockage en nuage et bien plus encore

Les forfaits Ring Protect n’activent pas seulement le stockage dans le cloud. Ils ajoutent également des services avancés de détection de mouvement et de surveillance professionnelle.

Agent de sécurité virtuel

Source : Anneau

Virtual Security Guard est le dernier service de sécurité d’Amazon annoncé lors de l’événement Amazon de septembre 2021 et est le service de sécurité de premier plan d’Amazon. Virtual Security Guard commence à 99 $ par mois et par emplacement et convient probablement mieux aux entreprises qu’aux maisons en raison de son coût.

Pour vous inscrire à Virtual Security Guard, vous devez disposer d’un abonnement Ring Protect Plus ou Ring Protect Pro actif.

Virtual Security Guard comprend un service de surveillance professionnel tiers pour toutes vos caméras Ring extérieures. Après vous être inscrit, vous utiliserez l’application Ring pour sélectionner les caméras auxquelles Virtual Security Guard peut accéder. Vous pouvez modifier cette liste de caméras à tout moment, et l’équipe de surveillance professionnelle ne peut accéder qu’à ces caméras spécifiques.

Lorsqu’un événement de mouvement est déclenché par l’une de vos caméras Ring, une alerte sera envoyée à l’équipe de surveillance professionnelle, qui visionnera ensuite les images de l’événement de mouvement et prendra les mesures nécessaires à partir de là. Ring a développé une série de directives pour lesquelles les situations nécessitent des réponses, telles que la détection d’une personne. Si une personne est détectée, l’équipe de surveillance professionnelle peut utiliser l’audio bidirectionnel sur la caméra pour avertir l’intrus de son infraction, déclencher la sirène de la caméra et envoyer les services d’urgence, si nécessaire.

Les événements de mouvement ne peuvent être transmis à l’équipe de surveillance professionnelle que lorsque votre système Ring est en mode Chez moi ou Absent. Si le système est désarmé (un paramètre situé juste en haut de l’écran d’accueil de l’application Ring), aucun événement de mouvement ne sera transféré. De plus, Ring n’autorise pas ces services professionnels à enregistrer, télécharger ou partager vos vidéos.

Laissez quelqu’un d’autre le faire

Agent de sécurité virtuel

Suivi professionnel inclus

Lorsque vous avez besoin d’une réponse immédiate à tout événement de mouvement, Virtual Security Guard peut être là quand vous ne le pouvez pas.

