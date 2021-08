De Ringo Starr à Elton John, la musique pleure la mort de Charlie Watts – El Sol de México

in

Le légendaire Charlie Watts, décédé ce mardi à l’âge de 80 ans, est reconnu comme l’un des grands batteurs de l’histoire et ce n’est pas pour moins, car sa technique musicale a conquis toute une génération qui pleure aujourd’hui son départ.

Le monde du spectacle a mis en avant son talent et des artistes de la stature de Ringo Starr et Elton John ont pleuré sa mort car avec elle plus d’un demi-siècle de carrière musicale pour le groupe emblématique des Rolling Stones s’en va.

L’ancien Beatle Ringo Starr a rendu hommage en partageant une photo avec Watts sur ses réseaux sociaux.

“Dieu bénisse Charlie Watts, tu vas nous manquer. Paix et amour pour la famille. Ringo.”

Pour sa part, Robbie Robertson, ancien guitariste du groupe The Band, a déclaré que la batterie de Watts était “puissante et unique”, ce qui a contribué à “façonner le son du rock & roll”.

Le musicien Bryan Adams a décrit le musicien comme « un vrai gentleman étant l’un des plus grands batteurs de rock ».

Le chanteur britannique Elton John a qualifié Watts de meilleur batteur et a adressé ses condoléances à la famille et aux Rolling Stones.

“Une journée très triste. Charlie Watts était le meilleur batteur. Le plus élégant des hommes et une grande compagnie.”

Paul McCartney a partagé une vidéo et a assuré que Watts était un rock pour les Rolling Stones et un batteur fantastique.

“Tellement triste de savoir que Charlie Watts, le batteur des Stones, est décédé. C’était un homme merveilleux. Je savais qu’il était malade, mais je ne savais pas qu’il était si malade. Beaucoup d’amour à sa famille. Je t’aime Charlie, je t’ai toujours aimé.”

Le batteur, qui a rejoint le groupe britannique depuis 1963, est décédé, est décédé dans une clinique de Londres, où au début du mois il avait subi une opération, dont la famille n’a pas fourni de détails, et a été contraint d’annuler sa participation aux États-Unis du groupe. visiter.

