De Rs 1 cr à Rs 2200 cr : Qu’est-ce qui rend possible un tour de montagnes russes pour Raamdeo Agrawal ?

Pour rester investis à long terme, les investisseurs doivent faire preuve de patience et de conviction quant au pouvoir des actions pour résister à la volatilité des marchés à court terme.

On dit que les actions ou les actions sont un grand créateur de richesse. Cependant, investir dans ceux-ci n’est pas la tasse de thé de tout le monde et de nombreux investisseurs perdent leur argent en raison de mauvaises décisions d’entrer sur des marchés élevés, puis de sortir à perte pendant les corrections du marché.

La première chose importante avant de commencer les investissements en actions est de comprendre qu’il s’agit d’investissements à long terme et de ne jamais investir l’argent d’urgence nécessaire à court terme.

Pour rester investis à long terme, les investisseurs doivent faire preuve de patience et de conviction quant au pouvoir des actions pour résister à la volatilité des marchés à court terme.

Pour ignorer les fluctuations à court terme, les investisseurs doivent avoir une vision à long terme. Les objectifs financiers à long terme peuvent être fixés par une planification financière appropriée.

Le parcours d’investissement de 31 ans du cofondateur de Motilal Oswal Financial Services, Raamdeo Agrawal, guiderait les investisseurs généraux sur la manière de créer de la richesse grâce à des investissements en actions.

Agrawal a commencé son parcours d’investissement avec 1 crore de Rs en 1990. Au moment du rallye du marché dirigé par Harshad Mehta en 1992, la valeur de son investissement est passée à 30 crore de Rs.

Cependant, une fois la bulle éclatée, la valeur de l’investissement a été réduite à Rs 10 crore contre Rs 30 crore en correction après le rallye du marché de 1992.

La diversification est le meilleur ami de l’investisseur en période de volatilité. Voici pourquoi

La valeur de ses investissements a été multipliée par 10, passant de Rs 10 crore à Rs 100 crore lors du rallye du marché de l’an 2000 en 2000.

La correction après le rallye de l’an 2000 a vu une érosion de 70% de la valeur de son investissement et elle chute à Rs 30 crore de Rs 100 crore.

Cependant, en l’espace de sept ans, la valeur de son investissement a grimpé de 833%, passant de Rs 30 crore à Rs 550 crore lors du rallye du marché de 2007.

L’effondrement du marché après le rallye de 2007 a entraîné une forte baisse de la valeur des investissements d’Agrawal alors que Rs 550 crore a été réduit à Rs 250 crore en 2008.

Sa patience a payé un riche dividende alors que la valeur des investissements d’Agrawal est passée de Rs 250 crore à Rs 1 850 crore en février 2020.

Alors que les marchés se sont brièvement écrasés au début de la pandémie de Covid-19, la valeur des investissements est passée de 1 850 crore de Rs à 1 150 crore de Rs en 2020.

Avec la facilité des préoccupations de Covid, la valeur des investissements d’Agrawal a maintenant augmenté à plus de Rs 2 200 crore dans le rallye actuel du marché.

En tant qu’humble investisseur, Agrawal, cependant, ne s’attribue aucun mérite pour le parcours d’investissement remarquable qui a généré un TCAC de 28,18 % en 31 ans, mais l’attribue simplement au facteur chance.

Pour étayer cela, il a raconté l’incident impliquant ses investissements dans ING Vysya Bank. Il a acheté les actions d’Ing Vysya pour une valeur de plus de 300 roupies par action. Mais il a paniqué lorsque le cours de l’action est tombé en dessous de 100 roupies en trois ans et a décidé de vendre les actions d’ING Vysya Bank. Cependant, les certificats d’actions originaux se sont perdus pendant le transport alors qu’il envoyait les certificats avec le formulaire de rachat. Lorsque les certificats en double ont été émis après beaucoup de paperasse et de retard, le cours de l’action d’ING Vysya Bank a rebondi à plus de 300 Rs par action.

Attribuant à la pure chance d’avoir évité de subir des pertes dues à la perte des certificats d’actions, Agrawal conseille cependant qu’il n’y a pas d’autre alternative que de rester investi pour générer de la richesse grâce à des investissements en actions.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.