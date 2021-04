De Shimla à Ooty, voici une liste des principaux festivals indiens printemps-été

Le carnaval de cinq jours célébré en mai marque l’arrivée de l’été à Shimla et est un hommage aux dieux pour la récolte.

Par Reya Mehrotra

C’est l’été et le printemps appelle à une célébration de la nature et de la culture. Chaque année, plusieurs régions du pays célèbrent les festivals d’été avec divers spectacles et extravagances culturelles. Un éventail de fleurs nouvellement fleuries est le spectacle le plus courant, car les expositions de fleurs jouent un grand rôle dans les festivals d’été. Ici, nous vous apportons quelques festivals d’été populaires célébrés à travers le pays.

Festival de Chithirai

Le festival de Chithirai de Madurai est célébré au mois de Chthirai, c’est-à-dire entre le 14 avril et le 13 mai. Le festival de 12 jours a commencé cette année le 15 avril. Cependant, cette année, les fidèles ne sont autorisés à darshan qu’à des plages horaires données. La première moitié du mois célèbre le couronnement de la déesse Meenakshi et son mariage avec Lord Sundareswara et la seconde moitié célèbre le voyage de Lord Alagar à Madurai depuis le temple de Kallazhaghar.

Festival d’été de Shimla

Le carnaval de cinq jours célébré en mai marque l’arrivée de l’été à Shimla et est un hommage aux dieux pour la récolte. Il a commencé en 1960 et est depuis devenu une attraction touristique. Un certain nombre d’artistes renommés se produisent au festival. Une exposition florale est organisée pour présenter aux visiteurs un spectacle haut en couleur. Des défilés de mode aux tournois sportifs, du patinage sur glace au festival de musique, on peut tout trouver ici. Les plats locaux qui composent la cuisine d’Himachal et les concours de photographie qui donnent une plate-forme aux photographes en herbe sont également des attractions majeures.

Festival d’été d’Ooty

La station balnéaire du Tamil Nadu est célèbre pour ses sites et ses paysages pittoresques. Un certain nombre de festivals ont lieu dans la ville tout au long de l’année, mais la plupart d’entre eux ont lieu pendant l’été. Chaque année au mois de mai, le département du tourisme du Tamil Nadu organise le festival d’été d’Ooty pour stimuler le tourisme. Des programmes culturels, des courses de bateaux, des expositions de fleurs, de l’artisanat local fait par des artisans, des danses folkloriques sont organisés pour les visiteurs.

Festival d’été de Yercaud

Station de montagne du Tamil Nadu, Yercaud est connue pour ses plantations de café, d’épices et de fruits. Le festival d’été à Yercaud a lieu chaque année au mois de mai. Plusieurs événements comme des expositions de fleurs, des concerts musicaux, des expositions canines, des courses de bateaux, divers spectacles culturels et villageois font partie du festival. Un certain nombre de touristes assistent au festival. Il célèbre la divinité locale et donne le message de l’importance de préserver la nature et de planter plus d’arbres. L’exposition florale se tient à l’Orchidarium National et Jardin Botanique de Yercaud qui se compose de plus de 100 variétés de 50 000 plantes en pot. Étant donné que Yercaud a un climat tempéré et humide et est généralement agréable entre mars et mai, c’est un bon moment pour visiter les lieux.

Festival d’été de Mount Abu

Le festival d’été de Mount Abu, une station de montagne du Rajasthan, se tient en mai pendant deux jours pendant Buddha Poornima. Le festival d’été se déroule avec beaucoup d’enthousiasme car le temps, la verdure luxuriante et la beauté naturelle de l’endroit en font un bon moment pour les touristes à visiter. Feux d’artifice, danse, musique, concours, activités sont organisés pendant le festival. Des musiciens chantent des ballades et des danses folkloriques traditionnelles sont exécutées. Une course de bateaux est organisée au lac Nakki et des chanteurs bien connus de l’État exécutent des qawwalis pendant la soirée. L’extravagance fait ressortir le dynamisme et la culture du Rajasthan.

Festival Moatsu

Le festival est célébré au Nagaland chaque année au mois de mai par le peuple Ao, un groupe ethnique majeur du Nagaland. Il est célébré lorsque les graines sont semées dans les champs après les avoir défrichées. Il marque l’harmonie et l’unité alors que les gens chantent, dansent et célèbrent ensemble tout en exprimant leur gratitude pour l’abondance et les bénédictions. Le meilleur vin de riz est récompensé à l’issue d’un concours. C’est une source importante de tourisme et est célébrée avec splendeur. Le village entier est nettoyé pour le festival alors que les hommes et les femmes sont assis autour d’un grand feu de joie. Les animaux sont élevés pour le festival et le plus fort est utilisé pour la viande.

Exposition florale internationale, Sikkim

Tenu dans la capitale du Sikkim, Gangtok, le festival d’un mois est célébré en mai. Il se tient à un moment où la nature est en pleine floraison, les fleurs poussent de toutes les couleurs et la rivière coule des montagnes. Expositions, festival gastronomique, expositions de fleurs, programmes culturels, concours composent le festival. Certaines activités aventureuses comprennent le rafting, le safari au yak, la randonnée et le VTT. L’exposition florale a lieu dans le centre d’exposition des fleurs ou dans le complexe White Hall de Gangtok. Environ 250 espèces différentes de plantes, d’arbres et de fougères, 30 espèces de rhododendrons et 600 espèces d’orchidées sont exposées.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.