De solides bénéfices d’entreprise à venir, investiront dans l’Internet du nouvel âge au moment opportun | ENTREVUE

Même après avoir récemment atteint de nouveaux sommets, le voyage pour Sensex et Nifty s’annonce plus prometteur. Sachin Shah, gestionnaire de fonds, Emkay Investment Managers Limited dans une interview avec Kshitij Bhargava de Financial Express Online a déclaré qu’il prévoyait une croissance élevée des bénéfices des entreprises au cours des 2 prochaines années au moins, avec des opportunités pour les investisseurs dans divers secteurs émergents. Il a également fait la lumière sur son analyse des sociétés Internet de la nouvelle ère qui frappent aux portes de Dalal Street et dit s’il investirait dans de telles actions. Voici les extraits édités.

Sensex et Nifty sont à leurs plus hauts historiques, les investisseurs devraient-ils attendre de nouvelles opportunités d’achat ou plonger à ce stade ?

Nous y croyons fermement (les perspectives des marchés boursiers nationaux) sont plutôt positives. Notre biais positif est basé sur nos perspectives de croissance élevée des bénéfices des entreprises au cours des 2 prochaines années au moins. Nous pensons qu’il y a une forte probabilité que Nifty Earnings au cours des 24 prochains mois (FY22 & FY23) dépasse 25 % TCAC. Les indices/bénéfices du portefeuille sélectifs des moyennes et petites capitalisations devraient augmenter de 30 à 35 % du TCAC sur deux ans.

Au cours des 12 à 15 derniers mois, COVID a joué un rôle de catalyseur pour les entreprises indiennes, en particulier dans l’espace des sociétés cotées, comme en témoignent les trois ou quatre derniers résultats trimestriels.

La plupart des entreprises indiennes ont réalisé des économies de coûts à tous les niveaux opérationnels, économisé de l’argent en réduisant les frais d’intérêt et la fiscalité. Cela a considérablement amélioré la rentabilité des entreprises cotées. Nous avons également observé que les acteurs organisés gagnent des parts de marché, car après les premiers mois de verrouillage, les acteurs non organisés n’avaient pas les moyens non plus en termes de financement informel, de récupération de la main-d’œuvre migrante, soutien de la chaîne d’approvisionnement des fournisseurs, etc. pour y retourner l’approvisionnement sur les marchés. Nous assistons également à des dépenses importantes du gouvernement dans les zones rurales, ce qui soutient la demande globale au niveau des pays. L’autre catalyseur le plus important a été la stratégie China+1, des opportunités significatives pour les entreprises orientées vers l’exportation aboutissent désormais à une augmentation des demandes et des commandes, car la plupart des directeurs des achats mondiaux recherchent des alternatives à la Chine.

Que pensez-vous de l’arrivée des sociétés Internet du nouvel âge, telles que Zomato et Paytm, à Dalal Street ? Souhaitez-vous investir en eux?

Certaines de ces sociétés Internet de la nouvelle ère y ont vraiment trouvé un espace sous le soleil. La chose la plus importante à comprendre est qu’ils ont très clairement identifié les problèmes des consommateurs et les ont traités avec des solutions hautement fiables et évolutives. Cela a définitivement perturbé les normes de service héritées des modèles commerciaux conventionnels et la meilleure partie est que les consommateurs l’embrassent avec amour et de tout cœur car cela supprime véritablement les obstacles à leur consommation de plusieurs services et produits.

De toute évidence, certaines de ces entreprises sont là pour rester. Nous les avons donc sur notre radar, à un moment approprié (valorisations raisonnables), nous aimerions investir de manière sélective dans au moins deux d’entre eux.

Pensez-vous que les midcaps et smallcaps sont encore lucratives pour les investisseurs ?

Nous nous attendons à une reprise globale de la demande globale, des parts de marché et une rentabilité plus élevées pour les acteurs organisés, nous pensons que le vent arrière pour les sociétés à petite capitalisation est assez fort. Ils ont tendance à avoir un levier opérationnel et financier beaucoup plus élevé pendant les phases de forte croissance.

Il est également important de comprendre que l’investissement dans les moyennes et petites capitalisations est en grande partie un investissement ascendant. Nous pensons donc que l’espace coté indien compte de nombreux entrepreneurs dynamiques dans l’espace de marché moyen et petit qui tous les 5 à 10 ans émergent comme des gagnants dans leurs industries respectives. L’astuce consiste à identifier et à soutenir ces promoteurs/gestionnaires pour la création de richesse.

Beaucoup d’investisseurs pensent que les valorisations sont chères dans les petites et moyennes entreprises, il est important de comprendre que les valorisations autonomes n’auront aucune valeur, elles doivent être considérées dans le contexte, ce qui est des perspectives commerciales et si l’on pense que les moyennes et petites entreprises peuvent offrir plus croissance des bénéfices au cours des 2-3 prochaines années au moins, que dans ce contexte, ils peuvent sembler raisonnables.

Où repérez-vous des opportunités sur ce marché ?

Nous pensons qu’il y a pas mal de secteurs –

Auto & Auto-ancillaires

Demande séculaire sur les marchés nationaux, tirée par une sous-pénétration et un revenu par habitant plus élevé. Énorme opportunité d’exportation en Chine + 1 stratégie de clients mondiaux et incitation par le gouvernement indien et les programmes PLI et autres mesures fiscales.

BFSI

Le secteur financier le mieux placé que jamais. Les banques privées et les PSU sont désormais bien capitalisées, les NPA d’entreprise reconnus, résolus et prévus. Des créneaux disponibles dans le segment des moyennes et petites capitalisations pour bénéficier énormément de la relance de l’économie

IL

Transformation de l’entreprise post-covid. La numérisation, l’automatisation et l’IOT occupent le devant de la scène. Chaque partie prenante, que ce soit les clients, les fournisseurs, les employés interconnectés en temps réel

Pharma & Santé

Innovation par les entreprises pharmaceutiques émergentes. Dans les domaines des produits de spécialité, les produits biologiques, la synthèse chimique et les génériques à concurrence limitée offrent une croissance de marge élevée.

