De sombres perspectives pour Kalvin Phillips et Liam Cooper alors que Bielsa parle des transferts de Leeds

Marcelo Bielsa admet que Kalvin Phillips et Liam Cooper seront probablement mis à l’écart jusqu’en mars – et a fourni une petite mise à jour sur les plans de Leeds United pour la fenêtre de janvier.

Leeds a connu des difficultés lors de sa deuxième saison en Premier League, remportant seulement trois de ses 18 matches disputés. En effet, leurs trois derniers matchs se sont soldés par des défaites – la première fois sous la direction de Bielsa – alors que les blessures et les maladies prenaient le dessus sur les Blancs.

Deux de leurs plus gros joueurs, Phillips et Cooper, ont récemment subi des blessures aux ischio-jambiers contre Brentford. Le pronostic initial était que les deux étaient susceptibles d’être absents pendant deux mois.

Cependant, Bielsa concède maintenant qu’un retour en mars semble plus probable.

Le patron a également été interrogé sur la manière dont les plans de Leeds sont affectés par les blessures avant la fenêtre de janvier.

« Nous avons récupéré des joueurs, même si Kalvin Phillips et [Liam] Cooper reviendra en mars », a-t-il déclaré. [Charlie] Cresswell et [Jamie] Shackleton reviendra vers la fin janvier, donc le nombre de joueurs que nous avons va bientôt augmenter.

« Nous verrons où nous en sommes en janvier et nous pourrons en profiter en janvier si le bon joueur se présente. »

Leeds aura quatre joueurs de retour pour affronter Burnley dimanche, comme Bielsa l’a révélé ici.

Cependant, un homme qu’ils aimeraient faire appel est Patrick Bamford.

L’attaquant talismanique n’a été vu qu’une seule fois depuis le 17 septembre. C’est alors qu’après avoir quitté le banc lors de son match de retour contre Brentford, il a subi une tension aux ischio-jambiers.

Et tandis que Bamford lui-même suggère qu’il pourrait être prêt, Bielsa restait beaucoup plus prudent et un rôle de banc semble plus probable.

« C’est la quatrième semaine depuis la blessure de Patrick, Patrick est en bonne santé, mais il n’a pas joué depuis quatre semaines. Mais cela le met en doute compte tenu de son manque d’entraînement.

Prolongation du contrat d’Adam Forshaw

Un homme qui est revenu à la forme de manière dramatique a été Adam Forshaw.

Ayant été absent pendant deux ans avec un problème de hanche, son retour à l’action a été un énorme plus pour Leeds.

Son accord expire cependant l’été prochain et les discussions sur une prolongation se sont accélérées.

Interrogé sur la situation, Bielsa a déclaré : « La prolongation du contrat de Forshaw est quelque chose entre le joueur et l’institution. Clairement, son retour au club a été satisfaisant. Qu’il ait joué en tant que milieu de terrain défensif ou milieu de terrain box-to-box, il a proposé des solutions. En l’absence de Kalvin Phillips, il nous a aidés à résoudre les problèmes.

« Il nous a offert des options qui sont très nécessaires dans la position de n°8. Son niveau de performance est du même niveau qu’avant. Et deux ans après, il est capable de jouer au même niveau qu’avant – et ce n’est pas courant.

« Il a fait de gros efforts pour revenir à ce niveau et je suis sûr qu’il en profite.

