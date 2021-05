De Son Bou, au championnat d’Espagne de triathlon

30/04/2021

Act. À 11 h 57 CEST

Sport.es

Ils sont Bou récupère ce samedi son état du circuit de triathlon pour héberger le deuxième édition du Triatlô Olímpic Son Bou, un test qui aura deux catégories, Olympique et Super Sprint. Environ 125 participants se réuniront lors de cet événement parrainé par le Fundació Foment del Turisme de Menorca avec lui Hôtel de ville d’Alaior, et qui attribuera aux trois premiers classés dans la modalité olympique une place dans le Championnat d’Espagne de la modalité.

L’événement a été présenté jeudi dernier, à la Mairie d’Alaior avec la présence de José Luis Benejam, maire d’Alaior, Elena Costa, gérante de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Rafel Quintana, échevin d’Esports de Alaior Oui Guiem Bosch, responsable Elitechip.

Le concours commencera ceci Samedi à 15h30 avec le départ du Super Sprint, une distance de 350 mètres de natation, 12,6 kilomètres à vélo et 2,8 kilomètres de course à pied.

À 17 heures le départ sera donné aux participants du Distance olympique plus de 1 500 mètres de natation, 41 kilomètres à vélo et 9,2 kilomètres de course à pied. Cette modalité, en plus, peut être jouée par équipes.

L’une des principales attractions de la compétition est la dureté de son voyage puisque le tour à vélo se déroule le long de la route de Son Bou, ainsi que dans son tronçon de course à pied puisqu’il intègre une partie du Camí de Cavalls et le sable de la plage de Son Bou.

Le maire, José Luis Benejam, explique que «en Alaior nous aimons les événements, en particulier les sports, et plus encore s’ils contribuent à la désaisonnalisation, comme c’est le cas de ce triathlon, qui prend du poids dans sa deuxième édition dans le but de devenir une référence nationale. “Ce test nous aide dans la projection extérieure«Il y a des événements sportifs, mais il y a aussi beaucoup plus d’attractions touristiques et nous encourageons les gens à les connaître», conclut le chef du Consistoire.

«L’engagement de la Fundació Foment del Turisme de Menorca pour le sport est très fort et ne pouvait être absent de cet événement», explique-t-il. Elena Coll, le gérant de la fondation. “Ces types d’actions qui aident à s’adapter aux saisons et à faire connaître Minorque d’une autre manière sont une priorité car Ils profitent également aux entreprises locales qui font l’effort de rester ouvertes hors saison& rdquor;, conclut Coll.

Guiem Bosch, pour sa part, se félicite de la montée en puissance de l’événement. “Le fait que le Triatlô Olímpic Son Bou accorde une place pour le championnat espagnol de distance a servi de revendication à certains des meilleurs triathlètes des îles Baléares. et démontre le potentiel de la compétition, explique l’organisateur. «Le soutien de la Fundació Foment de Turisme et de la mairie d’Alaior est essentiel pour que cet événement soit inscrit au calendrier national du triathlon», conclut Bosch.