“De son côté” – Un coéquipier de Tottenham insiste sur sa position sur l’avenir de Kane

Davinson Sanchez dit que Harry Kane aura le soutien de ses coéquipiers de Tottenham alors qu’il entre dans une quinzaine critique pour son avenir.

Kane a fait l’objet de spéculations sur les transferts tout l’été après la régression de Tottenham la saison dernière. Désireux de remporter les trophées qu’un joueur de son calibre mérite, le capitaine anglais est une cible majeure pour Manchester City. Il ajouterait un élément supplémentaire à une force déjà dominante s’il faisait le pas.

Mais comme il reste du temps à son contrat, Tottenham subit peu de pression pour vendre Kane. Au sommet de sa carrière, ils ont fixé un prix demandé élevé après avoir déjà refusé une approche de City.

Les champions sont attendus par certains pour augmenter leur offre bientôt, forçant les Spurs à prendre une décision. Alors que la saga se poursuit, Kane a raté la victoire des Spurs lors de la première journée contre nul autre que City.

Il reste deux semaines avant la fermeture du mercato, ce sera donc un délai décisif. En attendant, son coéquipier Sanchez a fait la lumière sur ce que le reste de l’équipe pense de la situation.

“Harry est le meilleur n°9 au monde”, a-t-il déclaré. “Il n’y a aucun doute là-dessus. Si quelqu’un dit le contraire, il ne comprend tout simplement pas le football.

«Je suis son coéquipier, donc je ne peux pas approfondir la situation car c’est une situation qui est en cours de discussion entre Harry et les personnes ci-dessus. Nous sommes juste là pour le soutenir et si quelque chose arrive, nous serons toujours à ses côtés.

« S’il a la chance d’être avec nous sur le terrain, il va bien sûr nous aider ; Il n’y a aucun doute là-dessus.

« Tout le monde ici sait à quel point il est professionnel et personne ne peut douter de sa qualité en tant que joueur, de sa qualité en tant que personne et de son professionnalisme, comme je le dis. Je pourrais continuer ; Je ne m’arrêterai jamais à quel point il est bon en tant que personne.

«Nous sommes juste de son côté et toute décision qui arrive ou qu’il prend alors nous allons le soutenir car il donne tout pour le club. Dans ma position, il m’aide beaucoup en tant que joueur et en tant que leader, il a été très humble et c’est une très bonne personne.

Nuno ne s’attend pas à la sortie de Kane

Le nouveau patron de Tottenham, Nuno, a demandé des éclaircissements sur l’avenir de Kane avant de prendre le poste dans le nord de Londres. Bien qu’il n’ait pas pu travailler longtemps avec lui, l’entraîneur espère toujours qu’ils seront du même côté cette saison.

“Nous avons notre équipe, nous avons nos joueurs des Spurs”, a récemment déclaré le manager à BBC Radio 5 Live.

« Nous devons les engager mais nous devons savoir que le 31 août n’est parfois pas entre vos mains. Tous les managers de Premier League ont le même sentiment que moi : essayer de terminer la fenêtre et de s’installer.

« Harry est [training] avec nous; il a travaillé le dimanche matin et il se prépare à aider l’équipe.

« On ne s’attend pas [something to happen before the transfer deadline but] nous devons être prêts à agir si nécessaire. Parce que jusqu’au 31, tout peut arriver dans le football.

