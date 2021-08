ABBALes singles de s’étaient bien comportés quelle que soit la période de l’année à laquelle ils sont sortis, mais les superstars suédoises ont prospéré en été, et le 9 août est une journée particulièrement réussie dans leur histoire. À cette date en 1980, ils ont atteint le huitième de leurs neuf n ° 1 britanniques avec “Le gagnant prend tout” et exactement cinq ans avant cela, le groupe est entré dans le Billboard Hot 100 avec “SOS”.

“The Winner Takes It All” a été largement salué par les fans comme la sortie qui a amené ABBA à de nouveaux sommets de sophistication pop. C’était aussi peut-être les paroles les plus poignantes jamais écrites par Björn Ulvaeus et Benny Andersson, car il décrivait la désintégration d’une relation, non seulement lorsque le mariage de Björn et Agnetha touchait à sa fin, mais avec Benny et Frida maintenant leurs propres problèmes.

Ce premier single du nouvel album Super Trouper mettait en vedette un chanteur passionné de Agnetha, qui a dû se produire devant la caméra pour la vidéo dix jours seulement après que son divorce avec Björn est devenu définitif. Que leurs millions d’admirateurs le sachent ou non, ils ont adoré le single. “The Winner Takes It All” a fait ses débuts dans le classement britannique au n ° 9 avant de commencer sa course de deux semaines au sommet. En novembre, lorsque le Super Trouper LP est arrivé, il a passé neuf semaines majestueuses au sommet britannique.

En 1975, ABBA était surtout connu en Amérique, comme dans de nombreux pays, pour ses Vainqueur de l’Eurovision de l’année précédente, “Waterloo”. Seul “Honey Honey” avait figuré depuis, et cela a culminé au n ° 27. Mais “SOS” a remporté un important soutien à la diffusion des stations de radio américaines et a fait ses débuts sur le Hot 100 plusieurs semaines avant de figurer dans d’autres territoires, bien qu’à un modeste n ° 89.

Une semaine plus tard, les choses n’allaient pas bien. La chanson a perdu sa « balle », le symbole du panneau d’affichage qui dénotait une forte augmentation des ventes hebdomadaires, alors qu’il luttait pour atteindre la 84e place. Effectivement, une semaine plus tard, il avait disparu du Hot 100. Puis quelque chose de remarquable et d’inhabituel s’est produit. “SOS” est rentré dans le compte à rebours le 6 septembre à un n°99 encore plus hésitant, avant de grimper de dix places. Puis il a de nouveau semblé voué à l’échec, lorsqu’il a perdu sa balle une deuxième fois, se rapprochant progressivement du n ° 86.

Mais d’une manière ou d’une autre, le single a continué, les stations de radio ont continué à l’ajouter à leurs listes de lecture et les acheteurs de disques ont répondu. Il a repris son élan avec un saut au n ° 76, puis a vraiment décollé, sautant au n ° 53, 40, 24 et dans le Top 20. “SOS” a culminé au n ° 15 aux États-Unis en novembre.

