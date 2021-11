De Spencer à The Crown à Diana: The Musical, la princesse Diana demeure

Il est temps d’aller à nouveau regarder Diana. La princesse du peuple est à nouveau de retour sur nos écrans, et l’un des sports les plus appréciés des deux côtés de l’étang est de retour en saison. Toute l’iconographie classique est là, encore et encore. La bague de fiançailles en saphir, le pull en mouton noir, la coupe blonde fringante ; dans Spencer de Pablo Larraín, dans The Crown, dans Diana : The Musical (qui est en streaming sur Netflix et qui va bientôt rouvrir à Broadway) : la voilà, la voilà, la voilà.

Comme toutes ces histoires de Diana sont heureuses de vous le rappeler, la princesse Diana, qui a épousé le prince Charles en 1981 et a divorcé de lui en 1996, est décédée dans un accident de voiture en 1997. Vous seriez pardonné de vous demander pourquoi, alors, elle semble être soudainement incontournable 24 ans plus tard. Pourtant, la voici, encore et encore, écran après écran, baissant la tête et souriant timidement à l’objectif de la caméra, charmante, tragique et condamnée.

Quelque chose à propos de Diana semble nous sembler, tout à l’heure, parfait pour une revisitation. Dans Spencer, Diana est une héroïne gothique, errant autour du siège de campagne moisi de la reine dans la splendeur solitaire de sa robe de soirée blanche, manifestement consciente qu’elle a été emprisonnée par sa propre beauté. Dans The Crown, elle est en partie naïf innocente, en partie manipulatrice calculatrice, patinant à travers le palais avec ses écouteurs. Dans Diana: The Musical, elle est une patronne mise en scène, luttant pour la célébrité et l’adoration mondiales face à obstacle après obstacle de la part de la famille royale récalcitrante. Toujours, elle devient une métaphore de la féminité au sens large : ses glamours et ses séductions, la façon dont elle piège et limite avec son étreinte maladroite.

Voici trois des grandes raisons pour lesquelles la princesse Diana est si incontournable en ce moment.

Diana correspond à l’archétype culturel classique du sacrifice vierge

Depuis le tout début de sa renommée, à l’époque où elle n’était que la petite amie du prince Charles, Diana a été un objet de fascination parce qu’elle correspond à un trope culturel particulier. Elle faisait partie de ces blondes qui semblent être à la fois très innocentes et très sexy, et dont l’innocence contribue à rendre sa sensualité non menaçante : il est prudent de la désirer, car elle ne se rend pas compte qu’elle est désirable. (Marilyn Monroe et Britney Spears correspondent au même archétype.) « Je n’ai jamais vu une accusation aussi forte de sexe innocemment provocateur », a écrit l’un des invités au mariage de Diana dans son journal le soir du mariage.

J’appelle ce trope culturel pop le sacrifice vierge. Le nom convient d’abord parce que nous sommes généralement fascinés par la virginité ou l’absence de virginité des femmes qui correspondent au trope, et deuxièmement parce que nous avons tendance à dévorer ces femmes vivantes au moindre indice qu’elles pourraient ne pas être aussi innocentes qu’elles le paraissent : qu’elles pourraient utiliser leur charisme intentionnellement, comme une arme ; qu’elles ne soient peut-être pas vierges après tout. La contradiction semble alimenter continuellement à la fois l’obsession et l’indignation, nous poussant à haleter lascivement après la couverture des tabloïds. Nous semblons avoir hâte de voir la vierge innocente au sommet de son désir, et à son plus déchue et désespérée.

Diana a incarné ce binaire avec un style considérable au cours de sa vie, ce qui explique en partie pourquoi elle était l’une des femmes les plus discutées et photographiées au monde à l’époque. Mais pour voir pourquoi elle a un autre moment en ce moment, nous devrons examiner deux des grandes conversations culturelles d’aujourd’hui.

Nous sommes actuellement fascinés par le retour des femmes lésées

En tant que culture, nous sommes actuellement obsédés par l’idée de revenir sur les histoires des femmes lésées des années 90 et 2000. La revisite est parfois liée à la première de Framing Britney Spears, le documentaire du New York Times qui a soutenu plus tôt cette année que Spears était injustement ciblé par un média prédateur, mais il serait plus exact de dire que Framing Britney Spears est l’aboutissement d’un tendance plus longue et continue de regarder en arrière.

Le podcast populaire You’re Wrong About, qui a débuté en 2018, a construit son nom en partie sur la démystification des mythes culturels sur des femmes comme Anna Nicole Smith et Monica Lewinsky. Tonya Harding a fait l’objet d’un film primé aux Oscars en 2017, et un documentaire acclamé de 2019 a revisité Lorena Bobbitt. À peine un mois semble se passer de nos jours sans qu’un artefact culturel nous informe que nous nous sommes tous trompés lorsque nous avons fait d’une femme en particulier la cible d’une blague mondiale il y a 20 ans.

Une partie de cette reconsidération semble provenir de la façon dont les normes culturelles autour du féminisme et de la misogynie ont radicalement changé au cours des dernières années. décennies, en particulier après les bouleversements tumultueux provoqués par le mouvement Me Too en 2017 et 2018. Nous sommes sortis d’une décennie où ricaner sur des photos de jupes non consensuelles était une blague de comédie de fin de soirée parfaitement normale dans une autre dans laquelle le revenge porn a un nom et une peine pénale s’y rattache. Il est naturel, à la suite d’un changement si rapide, de vouloir regarder en arrière avec de grands yeux clignotants : Wow. Nous avons vraiment tous dit des choses alors que nous ne le ferions jamais aujourd’hui, n’est-ce pas ?

Et alors que les baby-boomers commencent à sortir de leurs positions de longue date de gardiens de la culture, les millennials ont commencé à prendre leur place. Avec cette relève de la garde vient suffisamment de pouvoir culturel accumulé pour que ceux qui ont grandi dans les années 90 et 2000 puissent se préoccuper des décennies de leur enfance et de la façon dont ils peuvent apparaître rétrogrades avec le recul.

« Pour moi, c’était une sorte de rite de passage de regarder des histoires dont je me souvenais que des adultes racontaient quand j’étais enfant, puis de voir à quel point leur travail était mauvais de temps en temps », Sarah Marshall, co -hôte de You’re Wrong About, a déclaré Vox plus tôt cette année. «Nous venons de maltraiter les femmes pour le sport dans les médias, et j’ai l’impression que c’est quelque chose d’important à considérer sur le plan générationnel. Qu’y avait-il dans les médias et dans le sang quand vous étiez enfant ? Comment les adultes qui étaient en charge de la culture à l’époque ne faisaient-ils peut-être pas un aussi bon travail que vous voudriez essayer de le faire maintenant ? »

Entrez Diana, littéralement traquée à mort par une presse tabloïd vorace. La tragédie de l’histoire de Diana en fait un choix parfait pour notre moment actuel de réexamen. Mais il y a une ride supplémentaire à l’histoire de Diana que personne d’autre n’a, une ride qui la rend particulièrement mûre pour une revisite cette année.

Meghan Markle est un rappel ambulant et parlant de l’héritage de Diana

L’un des signes que Diana a un moment est que le détaillant pour femmes Anthropologie a ce qui est clairement une section complète sur le thème de Diana sur son site Web cet automne, avec un modèle ressemblant à Diana. Mais entre toutes les photographies de coupes de cheveux blondes hirsutes et de bottes d’équitation anglaises classiques, il y a des photos d’un autre modèle qui, selon Anthropologie, va avec Diana : une femme qui ressemble de façon frappante à Meghan Markle, la belle-fille de Diana. ne vivrait jamais pour voir.

La section Diana d’Anthropologie présente un modèle ressemblant à Meghan Markle.Anthropologie

Meghan Markle, qui connaît aussi bien un récit publicitaire que Diana, s’est alignée à plusieurs reprises sur la princesse Diana depuis qu’elle et son mari, le prince Harry, ont quitté la famille royale en 2020. Dans une interview très discutée avec Oprah, ce En mars, Meghan et Harry ont expliqué que tout comme Diana, Meghan avait fait face à d’intenses problèmes de santé mentale en rejoignant la famille royale.

« Ce que je voyais, c’était l’histoire qui se répétait », a déclaré Harry, ajoutant: « Quand je parle de l’histoire qui se répète, je parle de ma mère. Quand vous pouvez voir quelque chose qui se passe de la même manière, n’importe qui demandera de l’aide.

Le couple a déclaré qu’ils comptaient sur l’argent hérité de Diana pour subvenir à leurs besoins alors qu’ils se retiraient de la famille royale, et Meghan a comparé leur décision de parler à Oprah au choix tristement célèbre de Diana de rendre public son mécontentement face à son mariage avec le prince Charles. Tout au long de l’interview, Meghan portait un bracelet en diamants ayant appartenu à Diana.

Meghan et Harry offrent un rappel puissant de la puissance de l’histoire de Diana : l’histoire d’une belle princesse piégée dans un système royal insensible, conduite lentement vers le désespoir, est un arc narratif tueur dans n’importe quelle décennie. Mais ils offrent également une nouvelle tournure précieuse à l’ancien conte.

Diana a été prise dans un mariage sans amour, et Charles était à la fois incapable et peu disposé à la soutenir de la manière dont elle avait besoin d’être soutenue. Mais Meghan et Harry ont clairement indiqué qu’ils faisaient face à leurs propres épreuves et tribulations ensemble, en tant que partenaires – alors, lorsque Meghan a dû quitter la famille royale, Harry est parti avec elle.

Ils offrent au public une chance rare de racheter la mémoire du sacrifice vierge dont nous avons détruit la vie. Ainsi, alors que la culture pop reste déterminée à revisiter constamment les détails de ce qui est arrivé à Diana et pourquoi, Harry et Meghan nous offrent une chance de raconter à nouveau l’histoire de Diana – cette fois avec une fin heureuse enfin.