De Spider-Man à Venom, qui étaient les films de super-héros les plus rentables de 2021

De Spider-Man à Venom, qui étaient les films de super-héros les plus rentables de cette 2021.

La pandémie a causé de grands ravages dans l’industrie du divertissement, en particulier dans l’industrie cinématographique, et en 2021, ils se remettent à peine.

En ce sens, au cours de cette 2021, divers films de super-héros sont sortis, dont certains sont devenus les plus rentables, allant de Spider-Man à Venom.

1. « Spider-Man : Pas de chemin à la maison »

Avant la fin 2021, l’industrie cinématographique a connu une reprise remarquable sur le marché, notamment grâce à des films de super-héros comme Spider-man.

Dans le genre des super-héros, il n’est pas surprenant que, jusqu’à présent et avec à peine une semaine de sortie, « Spider-Man: No Way Home » se positionne comme le film le plus rentable.

Jusqu’à présent, dans le monde entier, il est indiqué que le nouveau film Spiderman a réussi à lever un peu plus de 750 millions 080 mille dollars, soit 15 mille 504 millions 363 mille 622 pesos.

2. « Venom : qu’il y ait un carnage »

Une autre des sorties de films de super-héros les plus rentables de l’année était sans aucun doute « Venom: Let There Be Carnage » du réalisateur Andy Serkis et avec Tom Hardy.

Il s’agit d’une suite à son prédécesseur ‘Venom’ sorti en 2018 et dont la suite est sortie en 2021.

Bien que Venom ne soit pas un super-héros en tant que tel, mais un anti-héros, il atteint la deuxième place des films de super-héros les plus rentables de l’année avec 498 millions 595 mille 676 dollars, soit 10 mille 306 millions 112 mille 229 pesos.

3. « Shang-Chi et la légende des dix anneaux »

« Shang-Chi et la légende des 10 anneaux », également de Marvel Studios, a été placé à la troisième place des films de super-héros les plus rentables de cette 2021.

Une surprise étant certainement l’introduction d’un nouveau personnage dans l’univers cinématographique Marvel, et qui a incité les fans à développer une sympathie pour lui.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ a réussi à récolter dans le monde 431 millions 956 mille 458, soit 9 mille 928 millions 660 mille 934 pesos.

4. « Éternels »

Un autre film qui a introduit de nouveaux personnages était ‘Eternals’, qui, bien qu’il ait été largement critiqué avant, pendant et après sa première pour avoir inclus un baiser gay, ce film de super-héros n’a pas si mal fait au box-office.

En effet, ‘Eternals’, un film de Marvel Studios auquel participent Salma Hayek et Angelina Jolie, a levé 399 millions 639 mille 574 dollars, soit un peu plus de 8 mille 260 millions 661 mille 997 pesos.

5. « Veuve noire »

Le problème avec ‘Black Widow’ était assez controversé, à tel point que Disney et Marvel Studios ont remporté un procès pour avoir sorti le film solo de Scarlett Johansson uniquement en numérique.

Et c’est que ‘Black Widow’ a été l’un des films de super-héros les plus touchés pendant la pandémie, subissant une série de retards et l’impossibilité de le voir au cinéma.

Malgré cela, il a été classé comme l’un des films de super-héros les plus rentables de l’année avec 379 millions 631 mille 351 dollars, soit 7 mille 847 millions 086 mille 321 pesos.

Avec des informations de SDP