De stagiaire Target à Chief Executive Officer, ESSENCE ⋆ .

Caroline Wanga (.)

* Caroline Wanga a gravi les échelons chez Target tout en élevant sa fille et en combattant les stéréotypes.

C’est pourquoi elle s’est éloignée d’environ 15 ans de travail acharné chez Target en 2020 pour s’attaquer à un nouvel obstacle: aider une marque de médias noirs âgée d’un demi-siècle à se réinventer.

Lorsque Wanga a rejoint Essence en juin, le pilier de la culture noire était à un peu moins de deux ans d’un rachat par l’entrepreneur afro-américain Richelieu Dennis, fondateur de Sundial Brands, une entreprise de beauté – qui fait maintenant partie d’Unilever – qui crée des produits pour les consommateurs noirs.

Après près de deux décennies sous la propriété de Time Inc., elle était redevenue la propriété des Noirs pour Essence au milieu d’un changement d’identité.

ESSENCE, une société de médias, de technologie et de commerce entièrement détenue par des Noirs, dédiée aux femmes et aux communautés noires, a annoncé son équipe de direction.

Ces nominations font partie des phases finales du processus de restructuration visant à positionner l’entreprise pour une croissance continue et un impact maximal suite à son acquisition de Time Corporation.

Parmi les nominations se trouve Caroline Wanga, née au Kenya, une leader d’opinion innovante et inspirante et conférencière et a obtenu son baccalauréat du HBCU Texas College.

Elle a été nommée Chief Executive Officer, ESSENCE et Chief Growth Officer, Essence Ventures

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB: 97 DJ rock renvoyé pour des commentaires racistes comparant des toasts aux tons de peau des femmes noires