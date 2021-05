De «Stop the Steal» à «Control the Steal» ⋆ .

Comme j’étais sur le point de citer et de faire des remarques hier, avant que les dieux de la technologie ne frappent ma connexion Internet avec des éclairs sadiques:

«Les républicains qui cherchaient à saper ou à renverser la victoire électorale du président Joe Biden lancent des campagnes pour devenir les principaux responsables électoraux de leur État l’année prochaine.

Jusqu’à présent, tous courent dans les États du champ de bataille de Géorgie, Arizona, Nevada et Michigan. Ce qui laisse présager une ingérence révoltante – dans les deux sens du terme – partisane dans les élections de 2022 et 2024.

Un ancien secrétaire d’État du Kentucky et républicain a articulé le «risque symbolique» du poste contre son «risque fonctionnel». Les secrétaires d’État sont généralement «ministériels», a-t-il dit, laissant les tâches du processus électoral aux responsables locaux. Par conséquent, leur risque fonctionnel «pourrait être inférieur à ce que beaucoup pensent».

Certes, jusqu’en 2020. Mais imaginez des secrétaires d’État nouvellement élus et imitant Trump, disons, en Géorgie et en Arizona, tous deux contrôlés par des législatures qui ressemblent à Trump. À main levée: combien pensent que ces législatures résistent arbitrairement et sommairement à donner à leurs hauts responsables électoraux le pouvoir d’annuler les responsables locaux dont le décompte des voix diffère du résultat souhaité par les législatures? Ou pour que ces législatures interviennent directement, si le secrétaire d’État rejette leurs demandes.

La primauté du droit, comme nous le savons tous, ne signifie rien pour ces hommes de main. Même les secrétaires d’État démocrates honnêtes et respectueux des lois seraient rendus impuissants face à l’assaut trumpien des législatures des États du GOP. Par conséquent, nous pourrions nous retrouver avec un Congrès républicain assis en 2023 et un président républicain en 2025 – qui n’ont jamais été légitimement élus. Démocratie américaine, RIP

Quelque chose d’autre à craindre. Passez un bon mercredi, non?

