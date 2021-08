De stupide, à délirant, à dérangé, à dangereux, Biden nous menace tous .

Au bon vieux temps, il y a une semaine, quand nous pensions que Joey Biden était simplement un vieil homme bien intentionné avec des problèmes mentaux qu’une bonne sieste résoudrait, et qui suivrait les bons conseils de ses conseillers et garderait la nation à l’écart. de danger, nous nous sommes lourdement trompés.

Notre président a le genre de défaut mental du monde fantastique qui fait des choses stupides et illogiques basées sur des voix qu’il entend dans sa tête, et quand sa politique échoue et que des gens sont blessés ou tués, il insiste sur le fait que tout le monde a tort et qu’il avait raison dans les choses qu’il a faites, puis utilise ses pouvoirs de président pour blâmer tous ceux qui le conseillent et exclure toute critique. Ensuite, il passe aveuglément à la prochaine politique idiote qu’il réussit également à détruire, ce qui nuit à la nation et mine également notre constitution, ce qui, bien sûr, ne concerne pas Joey.

Tuer le pipeline Keystone a blessé à la fois les artisans qui travaillent sur le pipeline et les citoyens américains qui ont besoin de la source nationale de carburant américaine dans un monde où le flux de pétrole peut être arrêté par des tyrans à tout moment.

Poursuivre un verrouillage national longtemps après qu’il était évident qu’il ne faisait rien pour débarrasser notre nation du covid est un autre exemple parfait des idées sans valeur de Joey. Mais il a insisté sur le fait qu’il avait raison de poursuivre le verrouillage malgré toutes les preuves du contraire.

Se masquer contre une maladie survivable à 99,7% et un déviant faible ne sert à rien, mais Joey persiste dans sa conviction qu’il sauve le monde en forçant tout le monde à porter un masque en papier bon marché et poreux.

Les vaccinations obligatoires pour tous les Américains, même pour ceux qui ont survécu à la maladie et ont les anticorps pour les protéger, est une action sans valeur et permet à des imbéciles dictatoriaux de gauche comme Andrew Cuomo et Bill de Blasio de nuire à la vie de personnes qui ne le font pas. besoin, ou ne veut tout simplement pas, d’une vaccination. La seule personne qui pourrait être blessée en ne se faisant pas vacciner est la personne non vaccinée elle-même, alors quel président, maire ou gouverneur sensé insisterait pour révoquer les droits personnels et médicaux du résistant, et l’obligerait légalement à se procurer le médicament indésirable ?

Mais la tragédie afghane a fait des morts et des dizaines de milliers d’Américains et de nos alliés incapables de trouver un moyen de sortir du pays envahi et dangereux, et a piégé une nation entière sous le contrôle chiite maléfique des forces talibanes de l’enfer. Pourtant, Joey insiste toujours sur le fait que chacun de ses mouvements était la bonne chose à faire et que les choses se passent plutôt bien en Afghanistan et s’amélioreront à mesure que son plan divin se concrétisera.

Barack Obama est célèbre pour nous avoir mis en garde de ne pas “sous-estimer la capacité de Joe à foutre le bordel”, et maintenant nous savons pourquoi. Que Dieu nous aide à survivre à cet homme fou, dément.