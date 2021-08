De superbes photos de natation artistique montrent à quel point le sport est difficile

in

La natation artistique – aussi parfois appelée nage synchronisée – ne fait pas partie des sports les plus populaires aux Jeux olympiques. Mais ce que font ces athlètes, notamment sous l’eau, demande une force, une technique et une capacité pulmonaire incroyables, et les photos de la compétition sont spectaculaires.

Le duo de natation artistique aux Jeux olympiques de Tokyo a terminé mercredi avec le Comité olympique russe remportant l’or, la Chine l’argent et l’Ukraine le bronze. La finale de la compétition par équipe n’est pas avant samedi.

Voici quelques-unes de nos photos de natation artistiques préférées jusqu’à présent, y compris des prises de vue sous-marines éblouissantes qui montrent à quel point il se passe sous la surface. Ces photos sont exceptionnelles et mettent en évidence à quel point le sport peut être difficile.

Et rappelez-vous : la piscine doit avoir au moins trois mètres (ou presque 10 pieds) de profondeur, afin que les nageurs ne puissent pas toucher son sol. Donc, si vous pensez que c’est juste danser dans l’eau et que n’importe qui peut le faire, détrompez-vous.

Vasilina Khandoshka et Daria Kulagina, Biélorussie

© AP Photo/Dmitri Lovetsky

Alisa Ozhogina Ozhogin et Iris Tio Casas, Espagne

© FRANCOIS-XAVIER MARIT/. via .

Marta Fiedina et Anastasiya Savchuk, Ukraine

© ATTILA KISBENEDEK/. via .

Clarissa Johnston et Laura Strugnell, Afrique du Sud

© FRANCOIS-XAVIER MARIT/. via .

Charlotte Tremble et Laura Tremble, France

© AP Photo/Dmitri Lovetsky

Xuechen Huang et Wenyan Sun, Chine

© Maddie Meyer/.

Laila Ali et Hanna Hiekal, Egypte

© Clive Rose/.

Nuria Diosdado Garcia et Joana Jimenez Garcia, Mexique

© FRANCOIS-XAVIER MARIT/. via .

Anna-Maria Alexandri et Eirini Alexandri, Autriche

© OLI SCARFF/. via .

Svetlana Kolesnichenko et Svetlana Romashina, Comité olympique russe

© FRANCOIS-XAVIER MARIT/. via .

Anna-Maria Alexandri et Eirini Alexandri, Autriche

© FRANCOIS-XAVIER MARIT/. via .

Anita Alvarez et Lindi Schroeder, États-Unis

© ATTILA KISBENEDEK/. via .

Svetlana Kolesnichenko et Svetlana Romashina, Comité olympique russe

© RANCOIS-XAVIER MARIT/. via .

Charlotte Tremble et Laura Tremble, France

© FRANCOIS-XAVIER MARIT/. via .

Huang Xuechen et Sun Wenyan, Chine

© ATTILA KISBENEDEK/. via .

Svetlana Kolesnichenko et Svetlana Romashina, Comité olympique russe

© AP Photo/Dmitri Lovetsky

Alisa Ozhogina Ozhogin et Iris Tio Casas, Espagne

© ATTILA KISBENEDEK/. via .

Emily Rogers et Amie Thompson, Australie

© FRANCOIS-XAVIER MARIT/. via .

Laila Ali et Hanna Hiekal, Egypte

© ATTILA KISBENEDEK/. via .

Alisa Ozhogina Ozhogin et Iris Tio Casas, Espagne

© ATTILA KISBENEDEK/. via .