De Tamas à Balika Vadhu en passant par Badhaai Ho, Surekha Sikri a tenu bon

Acteur vétéran Surekha Sikri qui est devenu un nom familier en essayant le rôle d’une matriarche dans la série télévisée ‘Balika Vadhu’ a rendu son dernier souffle aujourd’hui après avoir subi un arrêt cardiaque à l’âge de 75 ans. L’acteur trois fois lauréat du prix national avait été malade pendant un quelques années et a subi plusieurs accidents vasculaires cérébraux au cours des deux dernières années. Alors que pour la plupart de ses fans, Sikri était la dominatrice Kalyani Devi Singh de Balika Vadhu, ses débuts dans l’industrie cinématographique hindi ont commencé il y a longtemps après qu’elle s’est évanouie de la première institution d’acteurs de l’Inde, la National School of Drama. Voici quelques-uns des meilleurs rôles que Sikri a essayés dans le monde du cinéma.

Tamas

Dirigé par le réalisateur vétéran Govind Nihalani, Tamas a été le film qui a remporté le premier prix national pour Sikri. Avec des vétérans intimidants de l’industrie, dont les défunts acteurs Om Puri, Amrish Puri et Pankaj Kapur, Sikri a brillé dans son petit personnage appelé Rajo et a remporté le premier prix national pour son chaton.

Balika Vadhu

Sikri a peut-être été une actrice phénoménale avec de multiples récompenses accompagnant son talent d’actrice, mais elle est devenue populaire à un niveau de masse grâce à une émission qui a duré plusieurs années sur le petit écran. Sikri a joué le rôle de la matriarche du foyer Kalyani Devi Singh (alias Dadisa) et était redoutée par tous les autres personnages de la série, sa parole étant définitive. Son personnage a grandi sur un arc intéressant alors que Sikri, conditionné dans une société patriarcale, a favorisé son petit-fils par rapport à son épouse enfant, mais est ensuite venu à la défense d’Anandi (l’épouse enfant qui était la protagoniste féminine de la série). L’émission, contrairement à beaucoup de ses contemporains, traitait d’un problème contemporain de mariage des enfants et a accroché le public fidèle de la télévision pendant plusieurs années.

Badhai Ho

Le dernier prix national a été décerné à Sikri pour son rôle de soutien dans Badhaai Ho, artiste de masse acclamée par la critique, où elle a joué avec brio le rôle de la grand-mère d’Ayushmann Khurrana. Le film qui était basé sur la grossesse de vieillesse et la stigmatisation associée a vu Sikri livrer des dialogues tranchants évoquant le rire. La chimie entre elle et son fils le plus cher (joué par Gajaraj Rao) a gagné de nombreux cœurs.

