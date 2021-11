Par Chris Whitley

De mon temps, j’ai passé une bonne partie de ma vie autour de boîtes de nuit de diverses formes. J’ai travaillé avec des groupes, tenu un bar et même géré un. Cela ne me surprend donc généralement pas de voir une histoire dans une boîte de nuit. Mais la curiosité a eu raison de moi. Et imaginez ma surprise d’apprendre que ce club particulier a des liens avec le Forum économique mondial. Maintenant, récemment, j’avais ajouté quelques chaînes à ma chaîne d’information. Lorsque j’ai fait cela, cela m’a permis d’obtenir de nouvelles chaînes. En voyant cela et en regardant mon fil d’actualités global, j’étais légèrement vexé que cela ait jeté ma chaîne politique en bas de la liste. J’ai donc essayé de réorganiser mes chaînes avec ma chaîne politique vers le haut. Maintenant, vous qui avez configuré vos chaînes depuis un certain temps, vous devriez essayer. Ma leçon médiatique du jour. Avancer et retourner à la boîte de nuit. Comme vous pouvez le voir, j’ai énuméré le Forum économique mondial. C’est l’une des nouvelles chaînes. Avec tous les leaders mondiaux en Europe, je voulais vraiment voir ce qu’une boîte de nuit avait à offrir. BODYHEAT, le nom d’une nouvelle source de chauffage innovante que cette entreprise expérimente. Cette société TOWNROCK ENERGY expérimente la prise de chaleur corporelle et sa capture pour l’utiliser dans un système de stockage de chaleur thermique. Cela venait d’une idée à laquelle ce gars David Townsend avait pensé. Prendre la chaleur corporelle et la capturer comme vous le feriez avec votre pompe à chaleur de base et la pomper dans le sol. Il a eu l’idée de travailler dans l’industrie et de voir que dans des opérations comme celle-ci, ils établiraient un climat avec le système d’exploitation habituel de chaleur et de refroidissement à peu près standard. Le problème a toujours été qu’en faisant cela, vous devez capturer l’excès de chaleur qui s’accumule dans les plafonds et la pomper. M. Townsend a pensé pourquoi le pomper. Nous devrions capter cette chaleur et la pomper de la même manière. David a alors appris que le club SWG3 de Glasgow, en Écosse, était à la recherche d’une nouvelle source de chaleur. Comme M. Townsend faisait beaucoup de clubbing, il a décidé d’approcher le directeur des opérations, Bob Javaheri. Ensemble, ils ont décidé de tenter le coup. Avec BODYHEAT, ils prennent la chaleur et la transfèrent à l’eau et la pompent à environ 600 pieds sous terre pour stocker la chaleur jusqu’à ce qu’ils en aient besoin.

Dans le système habituel, ils chauffent l’eau avec une chaudière à gaz, puis l’ajoutent à la tuyauterie pour la faire circuler dans le système. Ensuite, vous avez des conduits pour pomper l’excès de chaleur. Avec ce nouveau système, ils éliminent la chaudière et utilisent simplement de gros conduits pour capturer la chaleur qui monte normalement de toute façon et l’envoyer sous terre. Ainsi, le lieu peut alors utiliser cette chaleur pendant la journée pour chauffer le bâtiment et disposer d’un espace pour différents usages pendant la journée. Achevant actuellement leurs travaux sur ce « radical [Green] système de rénovation ». Ils estiment qu’ils devraient capter 70 tonnes de carbone avec ce système. Tout cela sera fait à temps pour que les dirigeants des autres nations s’arrêtent et jettent un coup d’œil. Ce n’est pas une nouvelle invention sauvage. Il s’agit essentiellement d’un rétro-ajustement d’un système existant. Avec quelques changements, je suis sûr qu’ils seront en mesure d’offrir cela à de nombreux utilisateurs. L’un des inconvénients de ces systèmes a toujours été la nécessité d’une pompe à chaleur pour préchauffer l’air lorsque vous l’introduisez dans le système. Avec BODYHEAT, vous éliminez complètement cette unité. Les gens de SWG3 sont heureux de continuer à danser et se sont lancés sur la voie de Net Zero. Cela aidera également Glasgow à atteindre Net Zero d’ici 2030.

