De Tesla ils dénoncent aussi des situations de harcèlement sexuel

15/12/2021 à 13:06 CET

À la suite du procès de Jessica Barraza le mois dernier, six employés et anciens employés ont déposé conjointement une mise en accusation. Avant Tesla pour avoir favorisé une culture de harcèlement sexuel endémique dans son usine de Fremont en Californie. Dans des plaintes distinctes déposées mardi devant la Cour supérieure du comté d’Alameda, les femmes ont déclaré étaient constamment soumis à des huées, des avances importunes, des contacts physiques et de la discrimination au travail.

Jessica Brooks, l’une des femmes qui ont poursuivi Tesla, allègue que elle a été harcelée dès son premier jour à l’usine. Elle prétend qu’un superviseur a dit à ses subordonnés masculins que « Ils garderont un œil sur la nouvelle fille ». Brooks dit que l’intimidation était si constante que finalement des boîtes empilées autour de son poste de travail pour empêcher les collègues de lui siffler. Brooks affirme également s’être plaint de la situation auprès du service des ressources humaines de Tesla. L’entreprise soi-disant Il a répondu en déplaçant Brooks dans une autre partie de l’usine plutôt que de s’attaquer directement à la situation.

« J’étais tellement fatigué de l’attention indésirable et des hommes qui me regardaient bouche bée que j’ai commencé à créer des barrières autour de moi juste pour pouvoir me rassurer », a déclaré Brooks au Washington Post. « C’était quelque chose qui me semblait nécessaire juste pour pouvoir faire mon travail. »

Lorsque Jessica Barraza a poursuivi Tesla le mois dernier, elle a déclaré qu’elle faisait l’objet de conditions de travail « cauchemardesques » à l’usine de Fremont de l’entreprise. Le procès de Barraza décrivait un étage d’une usine qui ressemblait plus à « un chantier archaïque grossier ou une maison de fraternité (Les maisons Frat sont des maisons où vivent des collégiens des États-Unis)« que l’usine de l’un des constructeurs de véhicules électriques les plus avancés du pays. La plupart des sept femmes qui ont poursuivi Tesla ont a lié les abus qu’ils ont subis au comportement du PDG Elon Musk.