De The Undertaker à Drake… Gabby Agbonlahor réagit aux vidéos virales de Tyson Fury après sa victoire sur Deontay Wilder

C’était un combat pour les âges, Tyson Fury contre Deontay Wilder, le troisième combat d’une trilogie inoubliable, que Fury a remporté de manière convaincante.

Alors que les événements à l’intérieur du ring étaient dramatiques, les vidéos sociales publiées par les fans de combats de célébrités nous ont mis en colère.

Gabby réagit à l’une des vidéos virales de Tyson Fury EDGE : Drake, The Undertaker et Ainsley Harriott… Gabby Agbonlahor réagit aux plus grosses vidéos virales Fury vs Wilder

De l’appel de ralliement de la pop star Drake au message effrayant de la légende de la lutte The Undertaker, en passant par tout ce dont parlait le célèbre chef Ainsley Harriot, il y avait de quoi sourire.

Et qui de mieux pour diriger ces vidéos hilarantes que l’homme qui rit le mieux de talkSPORT EDGE, Gabby Agbonlahor.

Jetez un œil à la vidéo ci-dessus.

