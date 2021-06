De Thiruvananthapuram à Kasaragod en 4 heures ! Vérifiez le projet SilverLine à semi-grande vitesse du gouvernement du Kerala et des chemins de fer indiens

Le projet SilverLine permettra aux passagers de voyager de Kasaragod à Thiruvananthapuram en moins de quatre heures en train.

Projet Kerala SilverLine : La semaine dernière, le cabinet de l’État du Kerala a donné son feu vert pour lancer le processus d’acquisition de terrains pour la prochaine SilverLine, le projet de chemin de fer à semi-grande vitesse visant à réduire le temps de trajet entre les extrémités nord et sud de l’État. Le projet, estimé à Rs 63 940 crore, implique la construction d’un couloir ferroviaire à semi-grande vitesse à travers l’État reliant Thiruvananthapuram à Kasaragod. La ligne proposée, qui est exécutée par KRDCL, a une longueur de 529,45 kilomètres. Une fois terminée, la SilverLine permettra aux passagers de voyager de Kasaragod à Thiruvananthapuram en moins de quatre heures sur des trains roulant à une vitesse de 200 km/h. Sur le réseau existant des chemins de fer indiens, le temps de trajet actuel est de 12 heures, selon un rapport d’IE.

Quel est le besoin du projet SilverLine ?

Les experts en politique urbaine soutiennent depuis longtemps que l’infrastructure ferroviaire existante au Kerala ne peut pas répondre aux demandes futures. En raison du grand nombre de courbes et de virages sur le tronçon existant, la plupart des trains circulent à une vitesse moyenne de 45 km/h. Selon le gouvernement, le projet SilverLine peut réduire une charge importante de trafic sur le tronçon ferroviaire existant et rendre les déplacements plus rapides et plus faciles pour les passagers. En outre, le projet devrait réduire la congestion sur les routes et aider à minimiser les accidents et les décès.

Quelles sont les principales caractéristiques du projet SilverLine ?

Selon K-Rail, le projet de chemin de fer à semi-grande vitesse comportera des trains de type EMU avec de préférence neuf voitures et chacune d’elles pouvant être étendue à 12 voitures. Un râteau de neuf voitures peut accueillir un maximum de 675 personnes en classe standard et classe affaires. Les trains sont capables de rouler à une vitesse maximale de 220 km/h sur des voies à écartement standard, effectuant le trajet dans chaque sens en moins de quatre heures. Au total, 11 stations ont été proposées dont les deux terminaux, dont trois seront surélevées, une souterraine, tandis que les autres seront à niveau. A une distance de tous les 500 mètres du corridor, il y aura des passages sous avec la mise à disposition de voies de service. La ligne devrait également contribuer à l’expansion des services Ro-Ro, réduire les émissions de gaz à effet de serre, générer des opportunités d’emploi, intégrer les aéroports et les corridors informatiques ainsi qu’accélérer le développement des villes qu’elle traverse.

Quel est l’alignement actuel du projet ?

Selon le rapport de projet détaillé (DPR) du gouvernement, le tracé a été publié par K-Rail. La ligne, partant de Thiruvananthapuram, aura des stations à Kollam, Kottayam, Chengannur, Ernakulam (Kakkanad), Thrissur, Tirur, Cochin Airport, Kannur, Kozhikode et culminera à Kasaragod. La station proposée de Kozhikode sera souterraine, tandis que les stations de Thiruvananthapuram, Thrissur et Ernakulam seront surélevées. Les autres stations sont au niveau. Un terrain de 1 acre a déjà été offert par Cochin International Airport Limited pour la gare là-bas.

Quel est l’état actuel du projet ?

Le projet SilverLine a obtenu un coup de pouce avec le cabinet du Kerala donnant officiellement l’approbation pour le processus d’acquisition de terres. Pour le projet, un total de 1 383 hectares doivent être acquis dont 1 198 hectares de superficie seront des terres privées. Le cabinet a également donné son feu vert à une sanction administrative de 2 100 crores de roupies du Kerala Infrastructure Investment Fund Board, la branche centrale d’investissement du gouvernement. Le gouvernement central a donné son approbation de principe pour le projet SilverLine, qui devrait être construit à l’aide de fonds propres du gouvernement de l’État, du Centre ainsi que de prêts d’organismes de prêt multilatéraux.

Le projet SilverLine peut-il être achevé à temps ?

Pour l’achèvement du projet, la date limite officieuse est 2025, selon le rapport. Cependant, de nombreuses personnes sont d’avis qu’il ne s’agit pas d’un objectif réaliste. L’un des enjeux clés du projet est l’acquisition de terrains, notamment auprès d’acteurs privés en milieu urbain. En outre, il existe une opposition importante de la part des écologistes citant des dommages potentiels à l’écosystème du Kerala sur le tracé du tracé ferroviaire proposé. Par conséquent, le rythme du projet dépendrait de la capacité du gouvernement à apaiser ces inquiétudes et à accélérer l’acquisition des terres, ajoute le rapport.

