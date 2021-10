« De Tomás contribue beaucoup et nous poussons pour plus »

19/10/2021 à 9h10 CEST

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a expliqué ce lundi après la victoire contre Cadix au stade RCDE que Raúl de Tomás, auteur du premier but de la victoire, « contribue beaucoup », mais a insisté pour qu’ils « le poussent à donner plus ».

L’entraîneur de Kakhol lavan a souligné qu’il apprécie RDT, au-delà de la qualité qu’il offre, « sa capacité à le faire beaucoup mieux ». « Nous sommes dans cette demande », a commenté le Valencien, ravi de la performance du réalisateur madrilène, qui cumule déjà quatre buts cette saison.

Respecto al partido, Vicente Moreno destacó el peligro del Cádiz hasta el tanto del Espanyol: « No podemos pensar que esto iba a ser un paseo. Teníamos un equipo delante agresivo y hemos ido madurando el partido hasta que hemos encontrado el gol. Después hemos estado mieux ».

Les trois points laissent désormais les bleus et blancs dans un scénario différent, puisqu’ils cumulent douze points au classement. « Nous savions qu’en remportant le match, nous allions gagner du terrain et nous regardions davantage les équipes en haut qu’en bas. La victoire était très importante pour tout le monde et nous devrions en profiter », a-t-il déclaré.