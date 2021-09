De Tomás efface le ‘X’

in

Il a chanté et célébré le Stade RCDE, livré à ses joueurs comme dans les grandes occasions. Le premier triomphe du retour dans l’élite était bien mérité. Il a dû suer les trois points contre un Alavés qui a provoqué des tachycardies jusqu’au bout. Le but sur penalty de Raúl de Tomás était un revenu maigre et vulnérable, mais il a fini par se traduire dans le casier. Les nerfs sont devenus soulagés. J’ai déjà joué.

Vicente Moreno a opéré le schéma pour revenir aux origines. Le 4-2-3-1, clé de la promotion, s’est à nouveau dessiné sur la pelouse du stade RCDE. Bare et Morlanes ont agi dans le double pivot et Darder a avancé sa position au milieu de terrain, escorté par les Baléares par le talent d’Embarba et Melamed. Le croquis du Valencien activé Raúl de Tomás, omniprésent dans la région de Vitoria.

Une question de taille

Quelques centimètres ont privé le Madrilène de la fête. Eh bien, célébrez, célébrez. Le VAR était chargé de gâcher la célébration quelques secondes plus tard. Trois minutes plus tard, la salle des ‘supertacanons’ est intervenue pour signaler la position illégale d’Embarba, et à 18′ De Tomás est sorti hors-jeu dans un autre ballon qui a fini dans la casserole. L’attaquant a séché inertement le cuir avec un contrôle anthologique.

Les deux buts ‘interruptus’ encourageaient Alavés, sauvé par la cloche. Calleja a changé ses flyers de position et la défense de perica a été délogée, surtout avec Luis Rioja qui frappe à droite. L’Andalou a tourné autour de 0-1 après une demi-heure avec une frappe du gaucher qui a repoussé les poings de Diego López. L’Espanyol est parti avec la frayeur au corps vers les vestiaires. Joselu a réessayé la « pieuvre » de Paradela et le rejet a été gâché par Martín, déjà avec les tribunes se signant.

Au troisième

Énergies renouvelées et haute pression. L’Espanyol a noyé “Glorious” et a forcé un penalty rapide par Rubén Duarte. De Tomás a trompé Pacheco en croisant son impact avec le droit. Cette fois, cela s’est reflété dans le tableau de bord.

Comme à tant d’autres occasions, l’équipe de Kakhol lavan a fini par retomber. Alavés, sans rien faire l’autre jeudi, a acculé et acculé les Catalans dans leur zone. Encore une fois un ajout très étendu et l’angoisse qui est apparue dans les tribunes et dans le rectangle. Cette fois, cependant, il n’y avait aucun regret. Les trois points dormaient dans le temple de la perruche.