De Tomás, nouvelle option pour élargir la liste des internationaux de l’Espanyol

08/11/2021 à 21:18 CET

Roger Payro

Avis rare à l’Espanyol, leurs yeux reviendront regarder la Sélection. L’appel de Luis Enrique à convoquer Raúl de Tomás pour remplacer Ansu Fati, blessé, a surpris les habitants et les étrangers. Non pas à cause des mérites de l’attaquant madrilène – qui rêvait depuis longtemps d’un appel alors qu’il reconnaissait lui-même qu’il ne s’y attendait pas – mais parce que ces derniers temps, il n’est pas habituel de voir comment le club bleu et blanc nourrit l’Absolu. Seuls dix joueurs du 21e siècle l’ont fait et au total, il y a 46 perruches internationales avec l’Espagne à travers l’histoire. RDT aura-t-il 47 ?

Les derniers à sortir avec la veste de ‘La Roja’ sont précisément les compagnons actuels de De Tomás. Javi Puado et scar Gil, membres des U21, Ils ont été appelés en urgence avec le reste des membres de ‘La Rojita’ pour le match amical du 8 juin contre la Lituanie. C’était un test pour l’Absolu de se préparer à l’Eurocup, mais le positif de Busquets au coronavirus a tout changé. Ainsi, les deux ont été libérés et l’attaquant l’a également fait avec le but qui s’est refermé sur un glissement de terrain (4-0).

Jusqu’à ce moment, le dernier international avait été Mario Hermoso. Le défenseur central a fait ses débuts le 19 novembre 2018 en amical contre la Bosnie, deux ans et demi après Asensio Je l’aurais fait contre le même rival. Aussi dans un match amical a été publié Kiko Casilla le 18 novembre 2014, dans cette affaire contre l’Allemagne.

Sept ans plus tôt, le 13 octobre 2007, il se rendait à Albert Riera celui qui a eu à son tour de représenter l’Espagne et a fait ses débuts de la meilleure des manières ; avec un but lors des éliminatoires de l’Eurocup 1-3 contre le Danemark (1-3). Le 2 juin de la même année, il avait fait de même Luis Garcia, dans un autre match de qualification en Lettonie.

Lors d’un match de qualification également, mais en l’occurrence pour la Coupe du monde en Allemagne, c’était au tour de Ivan de la Peña. « Lo Pelat » a fait ses débuts contre Saint-Marin le 9 février 2005, près de quatre ans après Sergio González Il l’a fait contre une autre équipe modeste comme le Liechtenstein le 24 mars 2001. Dans son cas, il s’agissait d’un duel pour remporter le billet pour la Coupe du monde en Corée et au Japon.

Le premier de « l’ère 2000 » à accompagner l’Espagne – et celui qui l’a fait le plus souvent, jusqu’à 13 entre 2000 et 2007 – fut le légendaire « 23 ». Raul Tamudo il a été créé lors d’un match amical contre l’Allemagne le 16 août du nouveau millénaire.