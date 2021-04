« De tous les joueurs que j’ai eu, dans aucun je n’ai détecté ces attitudes »

08/04/2021 à 21:13 CEST

Daniel Guillen

L’entraîneur UD Las Palmas, Pepe Mel, a été très critique à l’égard des attitudes racistes et a reconnu qu’aucun des footballeurs qu’il a formés n’a montré ce penchant pour MARCA: « De tous les joueurs que j’ai eu, dans aucun je n’ai détecté qu’il en boitait ».

Dans ce sens, le madrilène a évoqué l’amélioration du traitement de ces comportements en Espagne: « Il n’y a pas une seule équipe qui n’ait des gens de races et de croyances différentes. Cela est entré dans l’histoire et maintenant le bon sens et la coexistence prévalent. »

À propos des insultes machistes qu’il a subies Mass Rodriguez, Le gardien du Real Madrid, Pepe Mel a été franc: « Dans la société d’aujourd’hui, faire des distinctions entre les femmes et les hommes, blancs ou noirs ou arabes et chrétiens n’est pas la question.. Nous sommes tous égaux et méritons les mêmes chances et le même respect. »

L’entraîneur de Juan Cala à l’UD Las Palmas

Pepe Mel et Juan Cala, qui auraient il a proféré des insultes racistes à propos de Diakhaby le dernier jour de la LigaIls se connaissent bien: ils ont tous les deux partagé une saison à l’UD Las Palmas. Après avoir traversé Séville, Carthagène, AEK Athènes, Cardiff, Grenade ou Getafe, Le défenseur central est arrivé libre aux îles Canaries et s’est ensuite rendu à Cadix, où il a joué un rôle clé dans la promotion de l’équipe d’Álvaro Cervera en Première Division.