De Transformers’ Ark à Lego Mario, les meilleurs jouets de 2021

Il est tellement content de vous avoir fait caca les gars. Photo: Jouets d’orignal

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous regardons une tortue rose, violette et bleue assise sur des toilettes. Nous ne sommes pas. Nous regardons une TURDle rose, violette et bleue, et elle est assise sur des toilettes transparentes, qui sont la meilleure et la plus horrible des toilettes imaginables. Je vais maintenant commencer à répondre aux questions.

Q : Comment s’appelle la tortue ?

A : C’est un TURDle, et son nom est Shelbert.

Q : Que mange Shelbert ?

A : Duh, rose Aqua Sand, comme toutes les tortues.

Q : Qu’est-ce que Shelbert fait caca ?

R : Tout comme les humains, Shelbert fait caca exactement ce qu’il mange.

Q : Pourquoi le cou de Shelbert est-il si long ?

R : Pour apprendre aux enfants à utiliser le cou de leurs animaux de compagnie comme poignées de transport pratiques.

Q : Pourquoi les toilettes sont-elles transparentes ?

R : Parce que toutes les toilettes devraient l’être.

Pas d’autres questions, votre honneur.

En tant qu’adulte dont les enfants ont mis des années à s’entraîner à la propreté, j’approuve tout jouet qui aide à éliminer une partie de la stigmatisation liée au fait de laisser tomber une charge d’Aqua Sand dans mes toilettes en acrylique transparent.

Et ce sont les jouets qui m’ont gardé un peu sain d’esprit tout au long de cette année folle. N’hésitez pas à partager vos coups de coeur dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche de recommandations. Non sérieusement, toujours. C’est une sorte de problème.