De Tring à TrueFan, le secteur de l’engagement des fans de célébrités voit une poussée sur les plateformes

La taille actuelle du marché de la section d’engagement des célébrités et des fans (entreprise-consommateur) se situe entre 10 et 20 milliards de dollars.

Une nouvelle génération de plateformes semble avoir émergé. De Tring, GoNuts, Celebfie, Truefan, entre autres, ces plateformes ont redéfini les règles des jeux en termes de façon dont les fans peuvent se connecter avec des célébrités. « Notre base d’utilisateurs a augmenté d’environ 50 % d’un mois sur l’autre. Plus important encore, nous avons remarqué un changement significatif dans le comportement des utilisateurs, en particulier sur les marchés de niveau 2-3. Au départ, beaucoup de nos utilisateurs étaient des NRI et appartenaient à des marchés de niveau 1. Nous avons vu beaucoup de trafic provenant de petites villes comme Bhopal, Surat, Patna, Lucknow, Indore, Ahmadabad », a déclaré à BrandWagon Online Akshay Saini, PDG et co-fondateur de Tring. Des vidéos de cris typiques aux appels vidéo en direct, les masterclasses, entre autres, sont quelques-unes des façons dont ces plateformes ont exploité les consommateurs indiens. De plus, les plates-formes ont ajouté des langues régionales et de nouvelles options de paiement pour exploiter les petits commerçants.

Tring, qui prétend actuellement avoir cinq visiteurs uniques lakh chaque mois. La plate-forme personnalise ce qu’elle appelle des vidéos de cris de célébrités pour les utilisateurs et plus tard, ces vidéos sont vendues à un certain prix. Il prétend avoir un modèle de partage des revenus avec des célébrités dans le cadre duquel 70% des frais sont partagés. Selon Saini, la plate-forme fournit actuellement un service dans deux langues régionales, dont le gujarati et le marathi. Il prévoit de déployer des services dans 11 langues régionales à l’avenir.

Une autre plate-forme est GoNuts, qui semble avoir ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que l’animation. De plus, il est allé au-delà de Bollywood Al isters et a ajouté des célébrités dans des segments tels que la musique, la danse, les sports, la cuisine, le style de vie, la mode et dans toutes les régions. « Il prévoit également d’ajouter des personnalités internationales telles qu’Eminem, Jonty Rhodes entre autres. Nous, 90% des célébrités, sommes exclusivement disponibles pour les utilisateurs sur nos plateformes, cela nous distingue des autres », a déclaré Joji George, fondateur de GoNuts.

Fait intéressant, le prix moyen du billet (ATP) semble différer pour chaque plate-forme. Par exemple, alors que l’ATP de Tring est d’environ 1 000 Rs, GoNuts affirme que son ATP se situe entre 5 000 et 8 000 Rs et que l’ATP de TrueFan atteint 300 à 500 Rs. « La métrique des transactions par jour pourrait être mieux expliquée par la moyenne. revenu par transaction qui est d’environ une moyenne de Rs 5000-8000, compte tenu de nos artistes premium et de notre positionnement premium. Nous avons un taux d’utilisateurs répétés de 35%, ce qui est supérieur à de nombreux homologues internationaux », a ajouté GoNuts.

Le coût d’acquisition client est également différent pour chaque plateforme en fonction de l’échelle. Il va de Rs 100 à Rs 1 500. Cependant, TrueFan est la seule plate-forme qui prétend avoir un CAC inférieur à Rs 10 – Rs 15. Selon Saini de Tring, la plate-forme s’attend à toucher 30 000 transactions par mois, ce qui représente un revenu brut de Rs 3,5 crore d’ici décembre. .

« Nous vendons 3 000 vidéos par mois, contre 300 le mois dernier. Nous visons à atteindre 10 000 transactions par mois d’ici la fin de 2021 », a déclaré Vipul Agarwal, co-fondateur d’Unlu. En termes d’utilisateurs, les hommes et les femmes ont été actifs sur ces plateformes. « Au cours des neuf derniers mois, nous sommes passés de 50 000 utilisateurs à 1,2 million d’utilisateurs sur la plate-forme. La mesure importante que nous mesurons pour notre entreprise est le nombre de vidéos que nous pouvons distribuer aux fans et nous fournissons actuellement 100 vidéos par jour », a déclaré Nimish Goel, PDG et fondateur de TrueFan.

De plus, ces plateformes ont signé plusieurs accords avec des petites et moyennes entreprises (PME). À titre d’exemple, Tring prétend travailler avec plus de 700 PME, y compris des start-ups telles que HealhifyMe, Unacademy, Pratilipi, Junglee Games, en plus des magasins de détail locaux et des chaînes de restaurants. Plus récemment, GoNuts a également lancé GoNuts Business ciblant les PME.

D’un autre côté, quelques-unes de ces plateformes ont ajouté l’edutainment comme modèle à leurs services. Unlu, par exemple, propose des cours de célébrités dans toutes les catégories. Dans le cadre de ses cours, l’auteur Ruskin Bond donne des cours d’écriture. Les cours durent généralement de trois à quatre heures avec divers engagements tels que des devoirs, des discussions communautaires. Bien que les utilisateurs puissent payer pour chaque cours, ils peuvent également obtenir un laissez-passer pour tous. « Nous avons près d’un million d’utilisateurs. Nous observons une croissance mensuelle de 100 % au cours des huit à neuf derniers mois », a déclaré Himanshu Periwal, co-fondateur d’Unlu.

La taille actuelle du marché de la section d’engagement des célébrités et des fans (entreprise-consommateur) se situe entre 10 et 20 milliards de dollars selon les experts de l’industrie. En ajoutant 15 milliards de dollars supplémentaires du point de vue des PME (entreprise à entreprise), la taille du marché oscillerait entre 25 et 30 milliards de dollars au total. Alors que ces plateformes continuent d’expérimenter différents formats de contenu, tout en continuant à jouer avec les modèles commerciaux, la catégorie n’a pas encore vu de gagnant émerger. Cela arrivera-t-il, le temps nous le dira.

Lire aussi : Comment YouTube a créé plusieurs sources de revenus pour l’économie des créateurs

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.