De Tyson Fury au rival de la WBC Deontay Wilder, Mike Tyson et Anthony Joshua

Qui est le plus grand boxeur poids lourd de tous les temps ? Quel frère Klitschko est mieux classé ? Quel Tyson – Mike ou Fury – arrive en tête ? Et où diable est Apollo Creed ?

Classer les meilleurs grands hommes de la boxe n’est pas une tâche facile, donc pour le rendre plus gérable, talkSPORT est resté fidèle aux 50 dernières années et – avec mes excuses à Jack Dempsey, Jack Johnson et quiconque s’appelle Jack – a répertorié les 20 meilleurs poids lourds modernes.

. – .

Les rasoirs ‘The Dark Destroyer’ se sont connectés au menton d’Ali à d’innombrables reprises aux 13e et 14e tours lorsqu’ils se sont rencontrés sur le ring

Bien qu’un ou deux aient encore le temps de remonter cette liste.

Rasoirs Earnie

W : 74 (68 KO), L : 14, D : 1

1969-1995 (États-Unis)

Un poids lourd tout à fait ordinaire avec une astuce : « The Acorn » pouvait frapper aussi fort que n’importe quel homme né. Le double challenger du titre mondial Earnie Shavers a marqué 68 KO (46 au cours des trois premiers tours) et chaque adversaire – de Muhummad Ali à Larry Holmes – a été secoué par sa main droite nucléaire.

Michel Moorer

W : 52 (40 KO), L : 4, D : 1

1988-2008 (États-Unis)

Un top poids mi-lourd qui a bouleversé Evander Holyfield en 1994 pour devenir le premier champion poids lourd gaucher. Malheureusement, surtout connu pour avoir perdu le titre face à un ancien George Foreman, ce qui est dommage car Michael Moorer était un combattant hargneux, énigmatique mais indéniablement habile.

.

Moorer a perdu son titre contre Foreman, mais n’oublions pas que c’est un homme qui a arrêté Holyfield Chris Byrd

W : 41 (22 KO), L : 5, D : 1

1993-2009 (États-Unis)

Un poids moyen aux Jeux olympiques de 1992, même Chris Byrd savait qu’il n’était pas vraiment un poids lourd. Ce qui rend les réalisations du gaucher habile en le mélangeant avec des gars beaucoup plus gros – battant David Tua et même Vitali Klitschko (certes par blessure) tout en remportant deux ceintures de titre mondial – très impressionnant.

Deontay Wilder

W : 42 (41 KO), L : 1, D : 1

2008-présent (États-Unis)

Les limites en tant que boxeur étaient claires avant même que l’éclat de Tyson Fury ne les rende évidentes, mais le pouvoir élastique et peu orthodoxe de Wilder est vraiment extraordinaire. Bénéficie d’un taux de KO de 93%, de deux victoires impressionnantes sur Luis Ortiz et – s’il parvient à bouleverser son combat de trilogie avec Fury – fait monter en flèche cette liste.

Esther Lin/SHOWTIME

Tout le monde pensait que Fury avait été battu quand Wilder l’a abattu jimmy jeune

L : 35 (11), L : 3, D : 3, N/C : 1

1969-1990 (États-Unis)

Ne jugez pas Jimmy Young sur son record, a perdu quatre de ses 11 premiers combats et, dans les années 1980, était malheureusement un compagnon. Mais à son apogée des années 1970, ce boxeur d’élite a battu George Foreman, Ron Lyle et a perdu des décisions très douteuses (y compris contre un Muhammad Ali vieillissant en 1976). Sous-estimé.

Michael Spinks

F : 31 (21 KO), F : 1

1977-1998 (États-Unis)

Difficile à classer car sa carrière chez les poids lourds était si courte, mais « The Jinx » – un record de tous les temps à 175 livres – a remporté une victoire célèbre lorsqu’il a mis fin au long règne invaincu de Larry Holmes en tant que champion des poids lourds. Malheureusement, la plupart des fans le connaissent maintenant pour son dernier combat et sa seule défaite en carrière : 91 secondes avec un Mike Tyson en colère. Aie.

Sports Illustrated – .

Spinks était un poids lourd dangereux, mais Tyson a fait un travail léger de lui Tim Witherspoon

W : 55 (38 KO), L : 13, D : 1

1979-2003 (États-Unis)

“Terrible Tim” était à la hauteur de son surnom dans les deux sens : il pouvait être un adversaire redoutable ou il pouvait être carrément affreux. Malchanceux de perdre une décision partagée contre Larry Holmes, le glissant ‘Spoon a remporté les ceintures du titre mondial et a battu les meilleurs des autres. Il n’a jamais eu le coup sur Mike Tyson dont il avait toujours envie (et certains disent que Don King s’est assuré que c’était le cas).

Ken Norton

W : 42 (33 KO), L : 7, D : 1

1967-1981 (États-Unis)

Ce poids lourd maladroit et musclé était un des principaux prétendants à l’âge d’or des années 1970. Slugfest avec un premier Larry Holmes est un combat classique et une preuve de ses capacités d’élite.

Anthony Josué

F : 24 (22 KO), F : 1

2013-présent (Grande-Bretagne)

Médaillé d’or olympique avec un coup de baguette et une puissance KO qui a fait ses preuves en écrasant un solide casting de prétendants. La perte de choc contre Andy Ruiz Jr a donné aux critiques des munitions pour remettre en question le menton et l’intelligence d’AJ dans le ring, mais il a semblé plus mince et meilleur par la suite. Le défi délicat d’Oleksandr Usyk est le suivant.

. – .

Joshua a démonté Wladimir Klitschko en 2017 pour commencer son ascension au sommet du jeu Rididick Bowe

L : 43 (33), L : 1, N/C : 1

1989-2008 (États-Unis)

‘Big Daddy Bowe’ avait les compétences, le cadre et la puissance pour être un vrai grand de tous les temps, mais préférait aller au réfrigérateur plutôt qu’à la salle de sport (on peut le comprendre). Il possède toujours un record incroyable et a remporté sa trilogie épique avec Evander Holyfield 2-1, mais il aurait dû y avoir tellement plus à venir de ce poids lourd doué et en difficulté.

Wladimir Klitschko

W : 64 (53 KO), L : 5

1996-2017 (Ukraine)

Un règne de titre d’une longueur impressionnante et une combinaison rare de jeu de jambes ballet et de puissance brutale. Cependant, il a été arrêté dans plusieurs combats qu’il n’aurait jamais dû perdre au début de sa carrière et le jeune Klitschko était un champion dominant mais à une époque de poids lourds plutôt faible.

. – .

Klitschko était l’un des poids lourds les plus dominants aux côtés de son frère

.

Fury a détrôné Klitschko en dépit d’être un énorme outsider, mettant fin à son long règne en tant que champion Tyson Fureur

W : 30 (20 KO), L : 0, D : 1

2008-présent (Grande-Bretagne)

Le « Gypsy King » délicat, gigantesque et polyvalent a été brillant en déjouant Wladimitr Klitschko en 2015 et en matraquant Deontay Wilder en 2018. Mais sa carrière dans ce domaine est frustrante ; avec des adversaires faibles et des licenciements. S’il peut monter sur le ring avec – et battre – Anthony Joshua, Tyson Fury entre dans la discussion pour les toutes premières places.

Vitali Klitschko

W : 45 (41 KO), L : 2

1996-2012 (Ukraine)

À l’opposé de son jeune frère (à l’exception de la taille herculéenne), Wladimir avait moins de compétences soyeuses mais possédait une mâchoire de fer. Ses deux défaites étaient excusables, dues à des coupures (contre Lennox Lewis dans une guerre) et à une blessure à l’épaule – et il a battu tous ceux qu’il a affrontés. Un poids lourd difficile à combattre et même à classer.

Mike Tyson

W : 50 (44 KO), L : 6, N/C : 2

1985-2005 (États-Unis)

La machine de démolition féroce, à tir rapide et sciée qui est arrivée à 37-0 était l’un des poids lourds les plus redoutés qui aient jamais vécu. Les critiques diront que ‘Iron Mike’ a atteint un sommet tôt et n’a jamais vaincu un grand adversaire à son apogée, mais sa domination précoce était une merveille à voir même si tout a commencé à s’effilocher à l’âge de 23 ans.

.

Tyson est devenu le plus jeune champion poids lourd de l’histoire à 20 ans

getty

Les combats de Holyfield avec Tyson sont légendaires, le premier remportant les deux à l’apogée des années 1990 Evander Holyfield

W : 44 (29 KO), L : 10, D : 2, N/C : 1

1984-2011 (États-Unis)

Le grand poids lourd en teck s’est intensifié et l’a mélangé avec les meilleurs poids lourds de son époque, ayant des rivalités mémorables avec Riddick Bowe, Mike Tyson et Lennox Lewis. Malheureusement, le « Real Deal » ne savait pas s’arrêter à l’intérieur du ring, ni en dehors de celui-ci, car sa carrière a duré beaucoup trop longtemps, avant même que 2021 ne dresse sa tête laide.

Joe Frazier

W : 32 (KO 27), L : 4, D : 1

1965-1981 (États-Unis)

La moitié de la plus grande trilogie de boxe jamais vue et un combattant génial à part entière. “Smokin Joe” a été le premier homme à vaincre Muhummad Ali, possédait un crochet gauche pulvérisant, une volonté exceptionnelle de gagner et n’a perdu que contre deux poids lourds: Ali dans des matchs revanche mémorables et George Foreman.

. – .

Ali a eu trois combats légendaires avec Frazier, dont le premier est connu sous le nom de « Le combat du siècle » à New York au légendaire Madison Square Garden Lennox Lewis

W : 41 (32 KO), L : 2, D : 1

1989-2003 (Grande-Bretagne)

Lewis avait la combinaison parfaite de taille, d’habileté et de puissance. Il pourrait également être son pire ennemi, se battant au niveau de son adversaire, en particulier lors de ses deux défaites bouleversées. Mais à son meilleur, lorsqu’il utilisait son sublime jab et sa main droite écrasante, il était à la hauteur de n’importe qui. A pris sa retraite après avoir battu tous ses adversaires.

.

Lewis est le dernier champion poids lourd incontesté Georges Foreman

F : 76 (68 KO), F : 5

1969-1997 (États-Unis)

Deux carrières étonnantes en une pour ce redoutable puncheur. Le jeune Foreman en colère a détruit des ennemis aussi puissants que Joe Frazier et Ken Norton en deux rounds chacun. Le charmant et plus âgé Foreman a mis un peu plus de temps à mettre KO Michael Moorer et a choqué le monde en reprenant le titre mondial à 46 ans. Irréel.

.

À son apogée, Foreman était un champion dominant qui possédait l’un des coups les plus durs de la boxe Larry Holmes

W : 69 (44 KO), L : 6

1973-2002 (États-Unis)

Le « Easton Assassin » était sous-estimé à son époque, pas aussi flashy ou populaire que le n ° 1 de cette liste. Mais il pouvait certainement boxer. Un coup tranchant, un cerveau de boxe, une taille et des pouvoirs de récupération miraculeux ont permis à Larry Holmes de remporter 48-0 et 20 défenses de titre des poids lourds avant de finalement perdre une décision face à Michael Spinks, à quelques semaines de son 36e anniversaire.

Mohamed Ali

F : 56 (37 KO), F : 5

1960-1981 (États-Unis)

Oubliez la célébrité, l’impact social, la beauté, le charisme et le style unique qui ont vu cet Adonis de 6 pieds 3 pouces flotter autour du ring comme un poids plume : la liste des ennemis vaincus de Muhummad Ali le place en tête de cette liste à lui seul. De l’éblouissant Sonny Liston avec son éclat au choquant George Foreman avec sa résilience, le triple champion du monde est clairement le n ° 1.

.

Il y a une raison pour laquelle il est toujours connu comme “le plus grand”