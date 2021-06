De Vijay Sethupathi’s Pizza à Rajinikanth’s Petta, classement de tous les longs métrages de Karthik Subbaraj du pire au meilleur (dernière exclusivité) ⋆ .

La Haute Cour de Madras a demandé au gouvernement de fournir les détails et les numéros d’arpentage des terres mentionnées dans la note de politique de 1984-85. Abritant plus de 30 000 temples avec des architectures et des styles différents, la controverse a entouré le Tamil Nadu après qu’une affaire a été portée devant la […] More