De vils éleveurs battent un taureau en difficulté destiné à NOS assiettes – GRAPHIQUE | Monde | Nouvelles

Sky News a capturé la scène déchirante au Brésil lors d’un reportage sur le fléau du commerce non réglementé de la viande à travers le monde provenant de la forêt amazonienne. Reportant au milieu des scènes difficiles à regarder, le journaliste Stuart Ramsay a déclaré que les consommateurs britanniques « ne sauront jamais » que leur viande pourrait provenir d’une cruauté envers les animaux aussi dépravée que celle-ci.

La vidéo montre le moment où le bétail est précipité sur un bateau à destination des abattoirs.

Des dizaines de vaches se précipitent, trébuchant les unes sur les autres, se blessant dans ce qui est clairement une expérience traumatisante pour les animaux.

M. Ramsay note qu’avec « pas de réglementation, pas de contrôles et certainement pas de vétérinaires », le bien-être des vaches semble être « totalement ignoré ».

Mais dans un moment de larmes, l’une des vaches glisse et lutte pour remonter la rampe.

Incapable de se tenir debout ou de monter sur la rampe, la personne manifestement blessée est alors soumise à un traitement ignoble par les éleveurs qui ont mis en place une série de pratiques horribles pour faire bouger la vache.

En un instant, un berger peut être vu en train de tordre et de plier brutalement la queue de l’animal sans défense afin de déplacer l’énorme bête.

Avec peu de chance, les éleveurs cruels tentent alors de forcer la tête du bœuf sous l’eau en lui tapant sur le front à plusieurs reprises.

Dans un moment particulièrement triste, la vache est maintenue sous l’eau pendant plusieurs secondes alors qu’elle lutte désespérément pour trouver de l’air.

Après les scènes sombres, Stuart Ramsay claque: « C’est très méchant et cet animal est absolument épuisé.

« Personne ne sait où ce boeuf va finir.

« Ça pourrait être en Grande-Bretagne, ça pourrait être en Europe, ça pourrait être en Argentine, ça pourrait être au Brésil !

« Et c’est le vrai problème ici, personne n’est au courant de ce qui se passe et bien sûr le traitement et les procédures habituelles n’existent pas. »