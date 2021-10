De votre prochain séjour à l’hôtel à la nourriture dans votre assiette, voici comment la durabilité dans l’industrie hôtelière est la priorité absolue

L’une des principales attractions de The Postcard Gir Wildlife Sanctuary n’est pas seulement qu’il s’étend sur la terre du lion asiatique, mais qu’il s’étend également sur plus de 16 acres de vergers de mangues kesar. (Image ; La carte postale Dewa, Thimphu)

Alors que les pratiques durables gagnent du terrain, les hôtels à travers le pays sont optimistes quant à tout ce qui définit votre expérience, du moment où vous vous enregistrez aux ingrédients alimentaires qui sont garés dans votre assiette, littéralement. Il est logique de vérifier quelles sont certaines des stratégies durables des hôtels verts.

Comment savoir si un hôtel est durable ? Les clients de l’hôtel se soucient-ils de la durabilité ? Découvrons-le!

Des pratiques de mélange de thé durables aux jardins biologiques et à l’approvisionnement auprès de fermes laitières en propriété, nous examinons comment les hôtels de toute l’Inde s’efforcent de servir leurs clients avec le plus grand engagement envers des pratiques durables.

Le développement durable comme mode de vie des acteurs de l’hôtellerie

Prasad Metrani, directeur culinaire, Raffles Udaipur, est d’avis que l’épidémie de COVID-19 a servi de catalyseur qui a incité les gens, les marques et les parties prenantes de l’hôtellerie à repenser la fragilité de son existence et à réévaluer davantage certains choix de vie. afin d’opter pour la durabilité comme mode de vie.

Notamment, en plus d’utiliser des produits biologiques, Raffles Udaipur a adapté certaines initiatives uniques pour créer des expériences alimentaires saines et durables. L’hôtel a introduit des œufs sans cage, adapté et promu une pêche responsable et réduit le gaspillage alimentaire en adaptant les solutions Winnow.

Développement durable dans les propriétés hôtelières : la conservation de l’eau, une priorité clé

Tous les hôtels n’ont pas attendu la pandémie pour faire des progrès significatifs dans l’intégration d’initiatives durables. Par exemple, The Fern Hotels & Resorts en Inde a remporté le prestigieux prix HICAP 2021 des hôtels durables dans la catégorie Impact positif sur la communauté, pour certains de ses efforts notables concernant la conservation de l’eau et la réduction des risques liés à l’eau pour les communautés locales.

Avant la pandémie, The Fern Hotels & Resorts s’était associé et en partenariat avec National Geographic Traveler India et Drop Dead Foundation pour se rendre dans les communautés locales et réparer les fuites d’appareils afin de souligner l’importance de la conservation de l’eau. Entre juillet 2019 et mars 2020, lorsque la campagne a dû être interrompue en raison de la situation du COVID-19, ils ont économisé plus de 5,5 millions de litres d’eau dans 9 communautés.

Tisser des expériences locales pour maximiser les pratiques durables

Manvendra Singh Shekhawat, directeur général, MRS Group of Hotels, compare le processus de développement durable à une adéquation avec la personnalisation d’expériences respectueuses de l’environnement. Il met également en évidence tous les hôtels MRS de Suryagarh Jaisalmer, Narendra Bhawan & Laxmi Niwas Palace à Bikaner et Mary Budden Estate à Binsar.

Selon lui, la quête d’un voyage lent qui favorise des expériences de voyage uniques, authentiques et transformatrices est à la hausse. Pour transformer le groupe d’hôtels MRS en habitats durables, la stratégie a été d’intégrer consciemment les expériences locales au fonctionnement et aux opérations globales de l’hôtel.

Rendre chaque repas plus écologique

Prasad Metrani, directeur culinaire, Raffles Udaipur, partage avec FinancialExpress.com des informations clés sur les initiatives durables et respectueuses de l’environnement entreprises par l’hôtel, ainsi que sur les expériences immersives auxquelles les clients peuvent s’attendre et des détails sur les cuisines proposées.

Des thés durables qui sont les plus populaires sur leur menu de petit-déjeuner et fabriqués en utilisant l’art délicat de créer des mélanges uniques à partir des feuilles de thé cultivées de manière biologique dans le nord de l’Himalaya à la réduction des graisses, du sucre et des additifs alimentaires artificiels et à l’introduction de l’utilisation de plastique biodégradable dans la cuisine, Raffles Udaipur présentera bientôt une expérience culinaire exclusive de la ferme à la table, Harvest d’ici la fin de cette année.

« Le restaurant est méticuleusement conçu pour offrir des délices épicuriens préparés avec des ingrédients fraîchement cueillis. Le menu Harvest proposera une approche progressive de la cuisine indienne, avec une réinterprétation des recettes traditionnelles. La ferme biologique dédiée de l’île, les vergers et la serre garantissent que les clients se procurent leurs propres ingrédients préférés pour une expérience culinaire interactive », a déclaré Prasad Metrani à FinancialExpress.com.

Il ajoute : « Au Raffles Udaipur, chaque concept culinaire est centré sur des ingrédients frais d’origine locale, des palais modernes et les quatre saisons de l’année. Nous pensons qu’un repas doit être soigneusement préparé et servi avec soin. Nous préparons des recettes authentiques infusées d’épices aromatiques, principalement en utilisant les produits biologiques cueillis dans la ferme de l’île. À la ferme, nous cultivons une variété de fruits, de légumes et d’épices biologiques comme les courgettes, le brocoli, la crème pâtissière, le romarin, l’origan, la coriandre et bien plus encore.

Qu’est-ce qui rend un hôtel écologique ? Chaînes d’approvisionnement alimentaire, jardins biologiques et plus

Dans les hôtels MRS, les acteurs de l’hôtellerie ont travaillé à l’intégration en amont des chaînes d’approvisionnement alimentaire en investissant directement dans leurs propres terres agricoles qui leur fournissent les principales céréales, légumineuses et même le lait des fermes laitières qu’ils gèrent. Le groupe hôtelier a pris l’initiative de durabilité de plusieurs crans en investissant plus de 500 acres de leurs terres agricoles pour approvisionner leurs hôtels en céréales et en légumineuses.

De plus, 100% de ces produits sont issus de l’agriculture pluviale et fluviale sans pesticides, insecticides ou engrais inorganiques. De plus, les fosses de décomposition sont faites, tout comme la préparation de ses propres engrais et pesticides naturels et l’achat de semences patrimoniales de la communauté locale.

Le groupe hôtelier MRS s’est également lancé avec succès dans le domaine laitier avec plus de 60 vaches Tharparkar (espèce indigène de Jaisalmer, connue pour le lait A2).

« Nous avons créé des jardins biologiques dans les hôtels pour les légumes et les herbes fraîches de saison. Entre nos fermes et nos hôtels, nous avons planté plus de 250 000 arbres indigènes, dont plus de 20 000 arbres, comme Ker, Khejri, Jaal, The Ber tree, Gonda, Kumhat, contribueraient aux ingrédients de préparations alimentaires hyper locales et plus de 20 000 fruits et des plantes médicinales, notamment Anwla, Neem, Sejna, Anaar pour d’autres aliments de bien-être. Pour les micro-ingrédients et les épices, nous collaborons avec de nombreuses fermes biologiques de la région. Pour la plupart de nos plats, nous broyons le masala dans nos hôtels », a déclaré Manvendra Singh Shekhawat à FinancialExpress.com.

De l’offre d’opportunités d’emploi local à l’offre d’expériences culinaires telles que le déjeuner himalayen au domaine Mary Budden au dîner signature Thali à Suryagarh Jaisalmer et même les nuits blanches du

Rajputs à Narendra Bhawan Bikaner, toutes les expériences sont organisées en incorporant des ingrédients et des saveurs locaux.

« De plus, notre fondation, ‘I Love Jaisalmer’, s’efforce de rassembler les autochtones pour résoudre les problèmes systémiques de leurs communautés en mettant en commun leurs intentions et leurs ressources. Grâce à cette association, nous avons exécuté plus de 31 projets, notamment le lancement de la plus grande propreté &; campagne de conservation et

Le premier partenariat de compagnie aérienne citoyenne de l’Inde », a déclaré Manvendra Singh Shekhawat à FinancialExpress.com

Expériences durables dans les complexes de la jungle

Les amateurs de voyages et de safari dans la jungle peuvent se réjouir que le Postcard Gir Wildlife Sanctuary, dans le Gujarat, a récemment été élu « Meilleur complexe animalier d’Asie » et « Meilleur complexe animalier d’Inde ».

L’une des principales attractions de The Postcard Gir Wildlife Sanctuary n’est pas seulement qu’il s’étend sur la terre du lion asiatique, mais qu’il s’étend également sur plus de 16 acres de vergers de mangues kesar. Non seulement sa proximité avec une réserve de lions est louable, mais ce complexe animalier offre aux voyageurs et aux amateurs de safari une expérience de voyage plus rare dans la nature.

Favoriser la durabilité avec des choix alimentaires

Chandan Kumar, fondateur de RecipesAdda, reconnaît à quel point les festivités et les choix alimentaires s’associent lorsqu’il déclare : « Pour une nation aussi affamée que l’Inde, les festivals sont une excuse pour se livrer à différents types de nourriture. En suivant les restaurants et les restaurants qui renforcent leurs services pendant la saison des fêtes, RecipesAdda a également ses propres plans. La plate-forme propose des plats cuisinés à la maison et il existe une délicieuse variété de plats provenant de différents États de l’Inde. »

Pendant les festivités, l’application RecipesAdda a déployé des offres de cuisine personnalisées. Par exemple, les Bengalis pouvaient choisir parmi leurs préférés et bien-aimés Aloo Poshto, Aamer Mishti, Cholar Dal ou choisir la signature Fish Curry. Pendant ce temps, les Gujaratis pourraient opter pour une somptueuse diffusion Navratri qui comprend Makai Masala, Raj Kachori, Sabudana Khichdi et bien plus encore. Pour ceux du Nord, les options de restauration comprenaient d’autres délices alléchants.

La plate-forme dispose également d’une section distincte dédiée aux bonbons et desserts frais et faits maison, qui ne manqueront pas de trouver de nouveaux ajouts au cours des prochaines semaines.

Shrey Aggarwal, le fondateur de The Belgian Waffle Co, informe que le leur est essentiellement un modèle QSR où tous les produits sont préparés frais dans leurs points de vente devant les clients à l’aide d’ingrédients personnalisés de haute qualité qui sont soit achetés localement, soit distribués de manière centralisée selon le produit et l’étagère. la vie.

«Les clients peuvent profiter de leurs produits préférés chauds et frais du gaufrier. De plus, des mesures de sécurité et d’hygiène sont appliquées dans tous les points de vente. Tous les membres du personnel portent des gants, des filets à cheveux et ils désinfectent régulièrement toutes les surfaces, les couverts qui servent à fabriquer les produits. Pour les commandes de livraison, chaque commande est envoyée dans un emballage intérieur et extérieur afin de s’assurer que le produit principal n’est pas directement en contact avec qui que ce soit », a déclaré Shrey Aggarwal à FinancialExpress.com.

La durabilité devient de plus en plus la clé pour les parties prenantes de l’hôtellerie, alors même qu’elles se préparent pour des lancements passionnants à la fin de l’année. Par exemple, The Postcard Cuelim dans le sud de Goa est un domaine restauré qui a environ 350 ans et surplombe environ 3 500 acres de rizières vertes qui se fondent parfaitement dans le paysage culturel et côtier de Goa. Le lancement prochain sera The Postcard Hideaway, Netravali, Goa et The Postcard on the Arabian Sea, Karnataka parmi leurs ouvertures prévues. Les hôtels qui n’ont pas encore été lancés sont prêts à offrir un isolement réparateur au milieu d’un environnement naturel.

Ces lancements d’hôtels s’efforcent d’offrir une nouvelle façon de passer des vacances et qui s’intègre au mieux pour que tout soit respectueux de l’environnement, durable et « vert ».

