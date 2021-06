De vraies femmes au foyer de Braunwyn Windham-Burke et Kelly Dodd du comté d’Orange s’expriment après avoir quitté la franchise

On se souviendra certainement de l’arc de deux saisons de Braunwyn Windham-Burke sur les vraies femmes au foyer du comté d’Orange, avec de nombreux adjectifs applicables comme scandaleux, déroutant, hilarant et vulnérable, pour n’en nommer que quelques-uns. Elle a rapidement appris que cacher quoi que ce soit à la télé-réalité est un exploit impossible et a tout de même tenté de devenir plus brut et réel au cours de la dernière saison. Windham-Burke a emmené les téléspectateurs et ses camarades sur son chemin difficile vers la sobriété (à travers des réunions des AA pendant une pandémie avec une maison pleine de 7 enfants, pas moins). De plus, elle s’est révélée lesbienne tout en révélant qu’elle vivait toujours avec et restait mariée à son mari.