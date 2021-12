De vrais steaks imprimés en 3D sont désormais servis dans les restaurants

L’avenir des restaurants chics pourrait être construit sur des steaks imprimés en 3D.

Redefine Meat, une startup israélienne, se développe là où son produit est disponible en Europe. Les produits en question sont des steaks imprimés en 3D. Les steaks sont créés à partir de substituts de bœuf à base de plantes. Mais tout est configuré pour avoir le goût et la sensation de vrais steaks de bœuf.

Les steaks imprimés en 3D sont désormais disponibles dans 30 autres restaurants

Steak imprimé en 3D créé par Redefine Meat. Source de l’image : Redéfinir la viande

Redefine Meat a étendu ses opérations en Europe. Les restaurants de Londres, Berlin et Amsterdam proposent désormais les steaks imprimés en 3D pour lesquels la société est devenue connue. La liste complète des restaurants qui prévoient d’offrir Redéfinir la viande n’a pas été partagée. Cependant, nous savons que les restaurants appartenant au célèbre chef Marco Pierre White offriront l’alternative à la viande (via Independent).

White’s et trois autres restaurants de la région de Londres serviront Redefine Meat pour 20 à 30 £. C’est un prix similaire à la façon dont ces restaurants facturent le steak de bœuf traditionnel. En plus des steaks imprimés en 3D, Redefine Meat fournira également des hamburgers de « qualité supérieure », des brochettes d’agneau, du bœuf haché et des saucisses à d’autres restaurants aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. Cela devrait donner aux restaurateurs de multiples façons d’essayer les viandes à base de plantes proposées par l’entreprise.

Comment Redefine Meat a fait du bœuf de qualité réaliste

Imprimante 3D avec buse d’injection. Source de l’image : phonlamaiphoto/Adobe

La viande à base de plantes est quelque chose que plusieurs entreprises ont essayé de promouvoir au fil des ans. Cependant, il est souvent insuffisant d’une manière ou d’une autre. Que ce soit par le toucher, le goût ou l’odorat, cela dépend de l’entreprise qui le fabrique.

Avec ces nouveaux steaks imprimés en 3D, cependant, Redefine Meat utilise l’impression 3D, ainsi que l’intelligence artificielle pour recréer la viande. Cela inclut de capturer la sensation des fibres musculaires de la viande animale, ainsi que la texture juteuse, mais ferme. Cela a permis à l’entreprise de créer des steaks imprimés en 3D qui ressemblent, goûtent et se sentent comme du vrai bœuf ou de l’agneau.

Bien qu’ils puissent ressembler à de la vraie viande, les steaks sont fabriqués à partir de matériaux à base de plantes. Ces matières comprennent les protéines de soja et de pois, ainsi que la betterave. L’entreprise utilise également des pois chiches et de la graisse de noix de coco pour que les steaks ressemblent davantage à la viande qui les a inspirés.

Redefine Meat souhaite proposer ses steaks imprimés en 3D dans davantage de restaurants, ainsi que dans les supermarchés. Il souhaite également créer des coupes supplémentaires, comme plus épaisses ou plus fines. Cela devrait contribuer à rendre l’offre plus attrayante pour un plus grand nombre de clients, car ils peuvent choisir la coupe qu’ils souhaitent. À l’heure actuelle, la viande imprimée en 3D est conçue pour imiter le bifteck de flanc, également connu sous le nom de bavette.

Ce n’est pas non plus la première fois que nous voyons des innovations poussées par l’impression 3D. Mais, il est remarquable en raison de la ressemblance avec laquelle les nouveaux steaks ressemblent à de la vraie viande.

On ne sait pas quand Redefine Meat s’étendra à d’autres restaurants, ou quand les steaks imprimés en 3D pourraient également commencer à apparaître sur les étagères des magasins.