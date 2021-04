De Vries arrache la victoire dans des circonstances bizarres

Le pilote Mercedes EQ Nyck de Vries a remporté la victoire lors d’une étrange première manche de l’E-Prix de Valence après que le leader de la course, Antonio Felix Da Costa, de DS Techeetah, ait manqué d’énergie dans le dernier tour.

Avec plusieurs voitures de sécurité appelées un samedi humide en Espagne, seul un petit nombre de pilotes avait plus de 1% d’énergie restante avant le dernier tour.

De Vries a franchi la ligne d’arrivée en premier après la chute de Da Costa, avec le pilote de Dragon Penske Nico Muller deuxième et Stoffel Vandoorne de Mercedes troisième, malgré le départ de l’ancien pilote McLaren à l’arrière.

Seuls 12 pilotes ont terminé la course, avec une minute de retard par Da Costa, septième au drapeau à damier. Le champion en titre fait également l’objet d’une enquête pour surutilisation d’énergie, aux côtés de Robin Frijns, Sam Bird et Alex Lynn.

La finition… mais pas la finition. C'est pourquoi la gestion de l'énergie est peut-être l'aspect le plus important de la Formule E

En pole grâce au qualificatif le plus rapide Vandoorne qui a décroché une pénalité pour un mélange de pneus, Da Costa a réussi une belle échappée de l’avant du départ roulant dans des conditions humides difficiles et a rapidement creusé un écart avec le reste du peloton.

Une collision prématurée entre André Lotterer et Sébastien Buemi a fait sortir la voiture de sécurité et contraint le pilote suisse à abandonner la course, Lotterer lui a donc infligé une pénalité au drive.

Après le redémarrage, De Vries a réussi à prendre la deuxième place en dépassant Max Guenther et Lynn dans le processus, avec Oliver Rowland et Alexander Sims, qui ont pris de nombreuses places au début, cinquième et sixième.

Guenther avait particulièrement du mal à trouver le rythme et est retombé à la sixième place lorsque Rowland et Sims ont dépassé l’Allemand, avant d’échouer sa voiture BMW i Andretti dans le gravier et d’inciter la troisième voiture de sécurité de l’après-midi.

Les Sims ont ensuite dépassé Lynn et Rowland alors qu’ils activaient leur deuxième mode d’attaque après le redémarrage, avant que Sergio Sette Camara ne devienne le dernier pilote à faire ressortir la sécurité après une collision avec Mitch Evans.

Da Costa a conservé la tête une fois de plus au redémarrage et a réussi à passer en mode attaque tout en restant devant De Vries, Rowland, Frijns et Nick Cassidy dépassant tous Lynn plus en arrière.

Cependant, les courses au drapeau vert ont été de courte durée, Lotterer et Edoardo Mortara ont pris contact et se sont tous deux retrouvés dans le gravier, ce qui a abouti à une cinquième voiture de sécurité de la course.

Au redémarrage final à moins d’une minute de la fin, seuls quelques pilotes avaient assez d’énergie pour terminer la course, Da Costa étant dépassé par plusieurs voitures alors qu’il franchissait la ligne pour entamer le dernier tour.

De Vries a tenu bon pour gagner, mais Sims et Rowland n’ont pas réussi à terminer après de solides entraînements. Cassidy a terminé la course en quatrième position, René Rast cinquième et Frijns sixième.

Da Costa a terminé septième, avec Lynn, Bird et Lucas Di Grassi complétant les points payants.

La Formule E revient demain pour la deuxième course du double-tête du Valencia E-Prix.