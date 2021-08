De Vries critique les normes de conduite en Formule E après la victoire du titre · .

Nyck de Vries a critiqué la conduite “agressive” de ses rivaux de Formule E après être devenu hier le premier champion du monde de la série.

Le pilote Mercedes a remporté le titre dans une course dramatique qui a vu plusieurs de ses prétendants au titre les mieux placés s’effondrer.

“Je sais que j’ai été très chanceux aujourd’hui avec tout ce qui s’est passé”, a admis de Vries après l’élimination de Mitch Evans et Edoardo Mortara dans une chute au départ. “Bien sûr, je suis désolé pour ce qui s’est passé avec Mitch et Edo, ils méritaient de se battre jusqu’au bout.

«Ce fut un championnat très serré tout au long, avec beaucoup de hauts et de bas et tout le monde était vraiment dans le même bateau. C’est pourquoi nous sommes allés jusqu’à aujourd’hui avec tout le monde en lice pour le championnat et je me sens juste très, très reconnaissant que la fortune nous ait choisis.

Cependant De Vries était mécontent du comportement de certains rivaux en piste. « Nous avons mené une course incroyablement forte, j’en suis fier », a-t-il déclaré. “[But] Je suis très déçu par les normes de conduite là-bas. Ils n’étaient tout simplement pas au courant de la situation du championnat et ce n’est pas comme ça que vous conduisez, avec des prétendants au championnat du monde.

“[On Saturday] c’était la même chose et ça s’est répété donc j’étais un peu déçu et c’était ma première réaction après la course parce que j’avais l’impression que nous aurions pu finir plus haut et je suis un coureur, je veux courir et comme vous’ J’ai vu, je ne jouais pas conservateur, je voulais me battre.

“Au final, tout s’est bien passé, je suis content que nous ayons également réussi à remporter le championnat des équipes et à donner à chacun la récompense qu’il mérite.”

Le pilote de Mahindra, Alexander Sims, a été parmi ceux qui ont suscité la colère du nouveau champion. “Je ne cacherai plus son nom – Sims a vraiment besoin de reculer”, a déclaré De Vries. « Hier, il nous a crevé et aujourd’hui, son style était, encore une fois, trop agressif pour moi, étant donné que nous étions en lutte pour le championnat.

“Alors je l’ai mis en quatrième et ensuite [Jean-Eric Vergne] s’est impliqué à la fin, il a mis son nez dans mon arrière donc je faisais tourner les roues en l’air, ne pouvant pas sortir du coin et Bird m’a eu et j’ai pensé que nous avions perdu le championnat par équipes.

« J’étais toujours impatient de me battre dans le reste du tour, mais on m’a dit que tout allait bien et que je devais tenir ma position. Donc je suis un peu déçu de ça et c’est pourquoi ma première réaction a été de poser des questions sur les équipes [championship]. “

Sims a rejeté les plaintes de son rival au sujet de sa conduite. « Je pensais que j’avais conduit ma course et que j’avais bien défendu, mais je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit d’anormal », a-t-il déclaré.

« J’apprécie qu’il doive penser à son championnat et il aimerait probablement que je le laisse passer et qu’il puisse continuer sa course, mais cela n’arrivera pas.

« Le contact très léger que j’ai eu avec lui [on Saturday] était la cause de sa crevaison et je m’en suis excusé. Je pense que c’était un incident de course – cela m’est arrivé de nombreuses fois et c’est comme ça que ça se passe. Alors pour ça, je me suis excusé mais aujourd’hui je pensais avoir tout bien fait. J’étais robuste dans ma défense.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Formule E

Parcourir tous les articles sur la Formule E

Partagez cet article de . avec votre réseau :