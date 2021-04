De Vries gagne alors que la pénurie d’énergie provoque une farce à Valence · .

Nyck de Vries a remporté un EPrix de Valence farfelu qui s’est terminé par une voiture après l’autre, soit en rampant jusqu’à l’arrivée, soit en manque d’énergie.

La course sous la pluie a été interrompue par une série de périodes de voitures de sécurité. Selon les règles de la Formule E, la quantité d’énergie que chaque pilote peut utiliser est réduite de 1 kWh pour chaque minute passée derrière Safety Car.

Au début du dernier tour, seule une poignée de pilotes auraient plus de 1% d’énergie restante. De Vries a conduit Nico Müller et Stoffel Vandoorne au drapeau.

Parmi les 12 pilotes répertoriés comme ayant terminé la course, plus de la moitié sont arrivés à plus d’une minute de retard, malgré un redémarrage tardif. Nick Cassidy a pris la quatrième place devant René Rast et Robin Frijns. Antonio Felix da Costa était une minute derrière en septième, Alexander Lynn et Sam Bird derrière lui encore 20 secondes derrière.

La voiture de sécurité a été bien occupée à Valence Les derniers arrivants – Lucas di Grassi, Jake Dennis et Jean-Eric Vergne – avaient respectivement deux, trois et quatre minutes de retard.

Vandoorne avait pris la pole position, avant d’être disqualifié des qualifications pour faute technique. Il a été autorisé à prendre le départ de la course, en 24e, tandis que la pole a été héritée par le champion en titre Antonio Felix da Costa. Max Guenther a commencé à ses côtés.

Avec la pluie tombant sur la grille, la course a commencé par la première de nombreuses périodes de Safety Car, qui n’a duré qu’un tour. Cependant, la nouvelle mini-voiture de sécurité a été rapidement retirée, car André Lotterer et Sébastien Buemi sont entrés en collision à la moitié du tour de redémarrage.

Après que la voiture de Buemi a été récupérée et que Lotterer a émis une pénalité au volant, une période de course relativement longue s’est ensuivie au cours de laquelle Nyck de Vries, qui avait commencé huitième, a traqué la deuxième place pour chasser Da Costa.

Guenther a été l’un des nombreux à partir Une troisième période de voiture de sécurité a été nécessaire lorsque Max Günther est entré dans les barrières. Après une brève reprise, une série de collisions entre Mitch Evans et Sergio Sette Camara, puis les éventuels podiums Vandoorne et Müller, ont laissé plus de voitures dans le gravier.

La cinquième période de la voiture de sécurité a été occasionnée par le claquement de Lotterer dans Mortara, les envoyant tous les deux déraper sur un trottoir peint pour s’échouer dans le gravier au premier virage.

La course a repris avec deux tours à faire. Mais, avec 19 kWh d’énergie coupés par rapport à la capacité de la batterie de départ de 52 kWh – une perdue pour chaque minute des 45 minutes de course passées derrière la Safety Car – seule une poignée de voitures avait assez d’énergie utilisable pour terminer un dernier tour.

Plusieurs voitures se sont arrêtées sur la piste alors que leur énergie diminuait et certaines ont réussi à ramper jusqu’à l’arrivée. Mercedes a bien jugé la situation et De Vries a terminé avec suffisamment d’énergie pour sceller sa première victoire en Formule E, et son coéquipier Vandoorne en troisième, la paire séparée par le Dragon de Müller.

Résultat

PositionDriverTeam1Nyck de VriesMercedes2Nico MuellerDragon / Penske3Stoffel VandoorneMercedes4Nick CassidyVirgin5Rene RastAudi6Robin FrijnsVirgin7Antonio Felix da CostaDS Techeetah8Alex LynnMahindra9Sam BirdJaguar10Lucas di GrassiAudiNCJake DennisBMW AndrettiNCJean-Eric VergneDS TecheetahNCOliver Turvey333NCTom Blomqvist333NCNorman NatoVenturiNCEdoardo MortaraVenturiNCPascal WehrleinPorscheNCAndre LottererPorscheNCMitch EvansJaguarNCSergio Sette CamaraDragon / PenskeNCMax GuentherBMW AndrettiNCSebastien BuemiNissan EDAMSDQOliver RowlandNissan EDAMSDQAlexander SimsMahindra

