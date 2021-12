De Vries le plus rapide alors que les tests d’après-saison commencent à Abu Dhabi – .

Le champion du monde de Formule E Nyck de Vries a réalisé le meilleur temps lors du test des jeunes pilotes à Abu Dhabi, au volant de la voiture 2021 de Mercedes.

De Vries a devancé le pilote de Formule 2 Liam Lawson, dans la voiture AlphaTauri 2021, de plus d’une seconde. Oscar Piastri, au volant d’Alpine et Patricio O’Ward, pour McLaren, étaient tous deux à moins d’un dixième du temps de Lawson.

Deux tests distincts ont eu lieu simultanément : un pour les pilotes de Formule 1 existants pour tester les pneus Pirelli de 18 pouces de l’année prochaine en utilisant des mulets et un pour les jeunes pilotes pour avoir une opportunité dans les machines F1 2021 encore équipées du caoutchouc de cette année. Une équipe, Williams, a choisi de ne pas conduire une voiture mulet – seul le pilote d’essai et de développement Logan Sargeant sortait dans une voiture 2021 pour obtenir son opportunité de kilométrage de jeune conducteur.

Valtteri Bottas, toujours sous contrat avec Mercedes jusqu’en 2022, a été autorisé à effectuer le test de pneus pour Alfa Romeo. De même, George Russell a été libéré par Williams pour conduire les deux jours du test de pneus Pirelli pour Mercedes.

Il y a eu une période de drapeau rouge pendant la course matinale, causée par l’arrêt de Daniel Ricciardo en piste dans la voiture mule McLaren. Il a rejoint le test une fois celui-ci repris et a fini le plus rapide des pilotes avec des pneus de 18 pouces.

Logan Sargeant a appelé une deuxième période de drapeau rouge au cours de la seconde moitié des essais, sa voiture s’arrêtant en piste. La seule collision significative a été Juri Vips, qui a percuté une barrière lors de sa course dans la voiture Red Bull 2021.

Yuki Tsunoda a bouclé le plus grand nombre de tours, couvrant 146 tours – des distances de course de deux ans et demi – dans la voiture d’essai de pneus AlphaTauri.

