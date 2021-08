De Vries: les rumeurs de F1 signifient que le respect pour FE augmente

Le champion de Formule E 2020-21 Nyck de Vries est lié à un entraînement de Formule 1 pour 2022, signe qu’il dit que le stock de FE est en hausse.

La série tout électrique, formée en 2014, a eu du mal pendant une grande partie de sa vie à gagner en popularité, alors qu’elle a été secouée par le départ prochain de plusieurs grands constructeurs, dont l’équipe Mercedes de de Vries.

Mais de Vries est convaincu que le respect pour la série doit augmenter maintenant qu’il est mentionné comme candidat 2022 pour Williams.

Après avoir remporté le championnat de Formule 2 2019, de Vries a rejoint la grille de Formule E, alors qu’il a également participé au championnat du monde d’endurance et à l’European Le Mans Series.

Pour 2021, il a été nommé pilote de réserve de Formule 1 de Mercedes.

“Je pense que cela montre le niveau de la compétition, mais cela montre également que le monde du sport automobile reconnaît la compétitivité du championnat et apprécie et évalue vraiment la qualité des équipes et des pilotes”, a déclaré de Vries à The Race.

Interrogé sur les spéculations sur son avenir, de Vries a répondu : « Cela a été formidable ou agréable d’entendre que les gens en parlent.

“Mais à part ça, j’attendrai de voir ce qui se passera dans les prochains mois et à quoi ressemblera mon avenir.”

De Vries a remporté le titre de Formule E avec sept points d’avance sur Edoardo Mortara, et bien qu’au cours de la saison il ait estimé que le titre était mérité, le Néerlandais a également reconnu que cela aurait pu se passer différemment, n’ayant marqué que deux points en six courses à mi-saison.

“Gagner des championnats est toujours difficile, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous courez, mais la Formule E est particulièrement extrêmement compétitive et très serrée”, a-t-il déclaré.

“Cette année, cela pouvait vraiment aller n’importe où et c’était assez imprévisible pour tout le monde, alors j’ai finalement été choisi par la fortune pour gagner cela et cela me rend très, très reconnaissant.

« Si vous regardez l’ensemble de la saison, je pense que nous sommes au moins ceux qui ont mené le plus sur toute la grille, si je ne me trompe pas.

« Si vous le regardez de ce point de vue, peut-être que c’était aussi mérité.

“Mais je veux être très modeste et humble en disant cela, car je suis conscient que cela aurait pu facilement s’avérer avoir un résultat différent.”