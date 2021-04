De Westbrook à Doncic: le triple-double est à la mode en NBA

Ce n’est pas encore le cas, mais Russell Westbrook sera le meilleur dans ce domaine. Au moins dans les archives. Contre Indiana, dans l’un de ces rebonds donc le sien, le meneur a pris le scénario de l’histoire et l’a écrasé: 35 points, 14 rebonds et 21 passes décisives. Un triple-double à portée de main. Ni Magic Johnson ni Oscar Robertson, maîtres dans le domaine, n’ont atteint un tel niveau. Une seule question restait en suspens après une telle exposition: quand Russell va surpasser Oscar dans le classement historique des triplés statistiques à deux chiffres. Pour l’instant, le légendaire joueur des Royals de Cincinnati et des Milwaukee Bucks le mène par 16. Une question de temps. Si tout se passe comme prévu, très peu. Depuis ce match jusqu’à aujourd’hui, le joueur de Wizards en a déjà ajouté trois de plus, ne divertit pas et va pour 19 cette année, plus que quiconque. Tout au long de sa carrière, 165: 27 de plus que Magic (138), 47 que Jason Kidd (107) et 66 que LeBron James (99).

Les 181 de Robertson, M. Triple-Double, une divinité irremplaçable depuis des décennies, sont maintenant presque terrestres. Un chiffre qui, pour les plus optimistes, pourrait expirer avant d’atteindre les playoffs cette année. Très compliqué, mais pas impossible. Jusqu’à présent, les Wizards ont disputé 49 matchs, ce qui signifie que s’ils atteignaient les 72 matchs convenus avant le début de la saison, ils finiraient par jouer 23 autres. Westbrook, dans son compte privé, a été présent dans 42 d’entre eux, soit un triple-double presque tous les deux matchs (45%). Au rythme actuel, il lui faudrait encore 35 matchs pour atteindre le chiffre historique, 12 de plus que ce qu’il a à sa disposition; Marge à revendre dans une saison de la «vieille normale». Vraiment difficile, mais pas hors de question. Encore moins quand il s’agit d’un joueur capable de faire une moyenne de triple-double pendant trois saisons (quatre si l’actuel est pris en compte), en ajoutant 11 d’affilée en 2019 ou atteignant 42 en 2017, lorsqu’il a atteint son MVP.

Cabale et plus de cabale pour un disque qui, comme tant d’autres, finira par succomber. C’est la loi de la vie. Comme, semble-t-il, triple-double ces jours-ci. Jusqu’à 26 joueurs de la ligue en ont ajouté au moins un tout au long de cette saison. Deux de moins que l’an dernier à la fin de la saison et trois de plus que lors de l’année universitaire 1996-97, la première permettant de consulter la base de données officielle de la NBA. Apparemment, une petite différence à la hauteur du titre de cet article; en fait plus qu’assez pour le rendre beaucoup plus hyperbolique. S’il est vrai qu’au fil des ans, le nombre de joueurs qui ont réalisé des triples-doubles au cours d’une saison n’a pas varié considérablement, le montant de chacun d’entre eux a varié. Si la saison 97-96 Grant Hill a présidé le classement avec 13, maintenant, comme il était en avance de quelques lignes plus haut, Westbrook le fait avec 19. Si après le Hall of Fame c’était Anthony Mason avec quatre, il y a maintenant James Harden et Nikola Jokic avec 12, Luka Doncic avec neuf ou Giannis Antetokounmpo avec sept. Normalement, avec les joueurs susmentionnés, la NBA envisage un triple-double tous les sept matchs. Le 13 mars, pour la première fois de l’histoire de la ligue, jusqu’à cinq joueurs l’ont rejoint: Harden, Westbrook, Julius Randle, Domantas Sabonis et Antetokounmpo. Comme on pourrait le dire familièrement, c’est devenu notre pain quotidien.

Une augmentation de 700% en neuf ans

Dans une étude réalisée par Tim Reynolds, et disponible sur le propre site Web de la NBA, les chiffres sont mis dans l’augmentation réelle de ces dernières années. Encore plus grand qu’il n’y paraît. Selon ses calculs, la fréquence à laquelle un triple-double est vu en compétition a augmenté de 47% depuis la saison dernière. Un scandale, compte tenu du laps de temps court, qui devient monstrueux quand on regarde en arrière: depuis la saison 2011-12, le rythme des triples-doubles dans les matchs a augmenté de près de 700%. A ce moment-là, pas si loin, 24 seraient atteints en fin de parcours, avec Rajon Rondo en tête (6 au total). Après lui, personne d’autre ne se répéterait sur une liste aux multiples visages familiers: Serge Ibaka, Pau Gasol, JJ Barea ou Kyle Lowry, tous avec un.

Westbrook, sans aucun doute, est le symbole de la révolution. Sa saison 2015-16, au cours de laquelle il dynamisait la tendance des années précédentes, créerait le précédent avec lequel une nouvelle ère commencerait. Avec 18 ans, un de moins qu’il ne l’était jusqu’à présent et cinq de ceux qui, parmi tous les joueurs de la ligue, ont réalisé quatre ans plus tôt, il a confirmé un saut qui était passé de 2 en 2015 à 11 en 2015. En 2016-17, sa première saison avec une moyenne à deux chiffres en points, passes et rebonds, il n’y aurait pas de retour en arrière: 42 pour lui, 22 pour Harden et 13 pour LeBron James. Depuis, cinq années consécutives en ajoutant, au total, plus de 100. Le centième de ce cours, l’œuvre de Bam Adebayo avec ses 18 + 10 + 10 à Memphis. Les raisons? Des hypothèses qui oscillent entre les statistiques et les croyances, extrêmement liées à l’éternel débat qui confronte le basket européen et américain; mais ils ont sans aucun doute des chiffres auxquels se raccrocher.

Au cours des neuf dernières années, le rythme du jeu NBA a considérablement augmenté. Il y a plus de possessions et, par conséquent, plus d’actions qui finissent par s’additionner dans une section statistique; normalement, celle des stars, avec beaucoup plus de poids et de responsabilités dans leurs équipes qu’elles ne pourraient en avoir dans d’autres ligues (en règle générale). Plus précisément, depuis la saison 2011-12, le rythme de la ligue a augmenté de 7,8 points. Cela signifie qu’en moyenne, les équipes ont jusqu’à huit biens supplémentaires toutes les 48 minutes. Au total, l’amélioration généralisée de l’efficacité offensive ne doit pas être négligée, avec une note globale qui est passée de 104,6 crédits à 111,9. Au total, près de quatre passes supplémentaires sont distribuées, deux rebonds supplémentaires sont capturés et 15 points sont marqués. Penser aux joueurs extérieurs qui se retrouvent également avec des chiffres à deux chiffres sur les rebonds, Même l’ère des triples pourrait entrer en jeu– Des coups plus longs et donc des rebonds en proportion. Beaucoup plus de choses à distribuer et, comme prévu, avec des destinataires qui aiment répéter.

A tout cela s’ajoutent en outre quelques profils qui, par hasard ou par causalité – le temps le dira – ont coïncidé en même temps. Luka Doncic, qui dans sa deuxième année a déjà réussi à être le joueur avec le plus de triple-doubles de la saison (17), pourrait être l’une de ses principales images: des joueurs qui, en raison des conditions physiques, peuvent être décisifs dans tous les complots de la cour et cela, en même temps, débordent de talent. Des prototypes qui combinent à merveille puissance physique et capacités techniques. Selon les cas, il pèse une chose ou une autre plus, mais il y a les Jokic, Antetokounmpo ou Sabonis; Il montre également une domination européenne qui, ironiquement et pour plus de terrain fertile, s’étend aux États-Unis. James Harden, Ben Simmons, LeBron James … Aussi différents qu’ils sont capables d’atteindre des couronnes à trois nombres. Celui que jouent de plus en plus de joueurs, qui ne garantit même pas les résultats, mais qui continue d’impressionner lorsque, le matin, les lignes statistiques des matchs sont revues.