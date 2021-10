De Zerbi : "Ancelotti est une référence"

Italien Roberto De Zerbi, technicien de la Shakhtar Donetsk, a déclaré aujourd’hui que son compatriote Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, est une « référence ». « Ancelotti est une référence. Il est entré dans l’histoire du football italien en tant que joueur et aussi en tant qu’entraîneur », a déclaré De Zerbi lors d’une conférence de presse. L’entraîneur des « mineurs » a souligné qu’Ancelotti dirigeait de grandes équipes depuis « de nombreuses années », jouant bien et remportant des titres.

« Le match n’est pas un duel entre De Zerbi et Ancelotti, bien que nous soyons tous les deux entraîneurs italiens. Le Real Madrid est une grande équipe. Il a de grands joueurs. Viendra gagner. Je ne pense pas qu’ils abandonneront le ballon. Ils sortiront jouer comme ils savent et attaquer », a-t-il déclaré. Il a reconnu que l’équipe blanche s’inquiète de « tout », même s’il espère que son équipe jouera demain au stade olympique de Kiev avec courage, caractère et personnalité.

« Seule une personne inintelligente et inconsciente ne s’en soucierait pas. Et je veux penser que je suis intelligent et non inconscient », a-t-il déclaré. De Zerbi a assuré que les victoires remportées la saison dernière par le Shakhtar contre le Real Madrid appartenaient au passé et que les deux équipes ont « beaucoup changé » depuis.

« Je n’ai pas analysé comment le Shakhtar a joué la saison dernière. Je n’ai pas non plus parlé avec (ancien entraîneur du Shakhtar) Luis Castro. Il n’est pas juste de faire des comparaisons. »

Il n’a pas non plus accepté les comparaisons avec Pep Guardiola. Il a répondu qu’il ne copie personne, mais plutôt « propose le football auquel il croit » et que sa philosophie s’adapte à ses joueurs, notamment les Brésiliens, qui aiment « combiner et attaquer ».

À la fois, Il a annoncé que le central Mykola Matviyenko ne sera pas du jeu demain en raison d’une blessure, tandis que l’attaquant Dentinho partira du banc après plusieurs semaines en cale sèche.